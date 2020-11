Anna Tatangelo/ Dopo l’addio a Gigi d’Alessio, alla svolta sexy. Ora torna a vestire i panni di giudice e…

Anna Tatangelo dalla svolta sexy a All Together Now

Anna Tatangelo riparte da All Together Now. La sua svolta sexy è sotto gli occhi di tutti da quando, chiusa per sempre la porta al passato e a Gigi d’Alessio, la cantante ha deciso di esplorare una nuova dimensione partendo proprio dalla sua vita privata e finendo alla musica e adesso, lanciato il nuovo disco, ecco la tv. Anna Tatangelo sarà al fianco di Michelle Hunziker come giudice della nuova edizione di Alla Together Now a partire da questa sera, un ruolo che non è nuovo per lei visto che lo ha già fatto nella quarta edizione di X-Factor. Il suo punto di vista riguardo agli artisti? Non devono strafare. Partirà da qui il suo percorso di giudice nel programma di successo di Canale5 che prenderà il via questa sera con regole un po’ diverse rispetto al passato e l’introduzione dei giudici è proprio una di queste.

Anna Tatangelo di nuovo giudice per Michelle Hunziker

Anna Tatangelo rivela di aver accettato soprattutto per la sua amicizia con Michelle Hunziker e spiega: ‘insieme ci divertiamo e in questo show si gioca, si canta e si balla’ e i fan sognano già di vederla nella sua nuova veste, in versione bionda, pronta a cantare una delle sue nuove canzoni. La stessa Lady Tata rivela poi di essersi confrontata molto con Francesco Renga e di essere un po’ come Sandra e Raimondo, pronti a confrontarsi e litigare su tutto. In attesa di sapere come sarà e di vederla questa sera sul palco del programma di Canale5, i fan si chiedono: ma la sua vita privata? Anna Tatangelo continua a sfoggiare il suo nuovo look sui social con una luce negli occhi del tutto nuova e diversa, questo è dovuto proprio all’arrivo nella sua vita di un nuovo amore? Al momento tutto tace. Lei tiene molto alla sua vita privata e alla privacy e dopo la fine del suo rapporto con Gigi d’Alessio si è buttata a capofitto in questo nuovo progetto musicale e sul suo nuovo disco, l’amore per ora può attendere?



© RIPRODUZIONE RISERVATA