ANNA TATANGELO/ Duetto con Gigi D’Alessio? No, canta… (20 anni che siamo italiani)

Tra gli ospiti più attesi della puntata di oggi di “20 anni che siamo italiani“, il fortunato programma di Rai Uno condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, spicca sicuramente il nome di Anna Tatangelo. Nulla togliere agli altri protagonisti del programma in onda in questo venerdì 13 dicembre sulla rete ammiraglia della tv di Stato, ma il legame sentimentale tra il padrone di casa Gigi D’Alessio e la collega cantante. E chissà che l’eccezionalità del contorno, un programma in prima serata su Rai Uno condotto proprio dal napoletano, non convinca i due a fare uno strappo alla regola e a regalarsi un duetto che farebbe felici moltissimi fan in tutta Italia. Era stato proprio D’Alessio, in un’intervista concessa a Diva e Donna, che la possibilità di vedere insieme la coppia, almeno per il lato artistico, non è all’ordine del giorno.

ANNA TATANGELO A 20 ANNI CHE SIAMO ITALIANI

Rispetto a questa ipotesi Gigi D’Alessio spiegò: “Non siamo Al Bano e Romina, con tutto il rispetto, perché non siamo nati come coppia musicale. Abbiamo fatto solo un duetto 20 anni fa. Ma se continui a fare duetti sempre con la stessa persona, alla fine si forma una coppia artistica, e noi non vogliamo questo. Adesso è giusto che ognuno abbia i suo spazi“. Per il momento la possibilità di duettare sul palco non sembra essere presa in considerazione da parte di Gigi e anna, che da scaletta dovrebbe esibirsi in un duetto sì, ma con Fiorello. Lo ha rivelato, nel corso di una Instagram Story pubblicata nella giornata di ieri, la stessa Tatangelo. L’unica speranza di assistere ad un duetto con Gigi D’alessio, dunque, poggia soltanto sulla possibilità di un fuoriprogramma che a questo punto avrebbe del clamoroso…

