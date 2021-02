Anna Tatangelo/ Duetto con il Lupo, ma è lei la Farfalla del Cantante Mascherato?

Anna Tatangelo non ha di certo bisogno di presentazioni. Ormai la cantante è una stella del nostro panorama musicale da quando non era nemmeno maggiorenne e quindi della sua carriera sappiamo tutto. Lo stesso non si può dire della sua vita privata visto che è stata spesso al centro del gossip ma mai lei è andata a fondo alle questioni dandosi in pasto a settimanali di gossip o trasmissioni televisive. Quello che sappiamo di lei è che, almeno per il momento, ha avuto un unico grande amore, Gigi d’Alessio, e che dal loro lungo rapporto, mai sfociato in un matrimonio (e forse per questo è arrivata poi la crisi definitiva) è nato il suo adorato figlio. Il resto invece è sotto gli occhi di tutti. Numeri da capogiro, quelli legati alle vendite dei suoi dischi, alle sue canzoni e ai suoi concerti, e proprio in questi giorni si torna a parlare di lei proprio per via della musica, forse non proprio la sua.

E’ Anna Tatangelo la Farfalla de Il Cantante Mascherato?

Chi sta seguendo Il Cantante Mascherato su Rai1, il programma di Milly Carlucci, sa bene che sul palco è salita anche una talentuosa Farfalla che dagli indizi sembra essere proprio Anna Tatangelo. Non solo il suo modo di parlare, di raccontare del suo bambino ma anche della sua rinascita, hanno convinto il pubblico che sotto la maschera ci sia lei, ma proprio nella scorsa puntata, quella in cui i cantanti si sono esibiti dal vivo, in molti hanno potuto captare il suo timbro vocale e la sua estensione nonostante il suo lavoro di modifica, alla base di questo gioco. Ma sarà davvero Anna Tatangelo quella che si nasconde sotto la Farfalla? In attesa di scoprirlo questa sera la vedremo sul palco per un duetto con il Lupo anche se questo non proverà che lei non sia una concorrente. Siamo sicuri di sì anche se il gossip e la curiosità è andata ancora oltre parlando della possibilità che sotto le altre maschere possa addirittura nascondersi Gigi D’Alessio per uno ‘strano gioco del destino’ (firmato Milly Carlucci).



