Anna Tatangelo e Andrea ex compagna e figlio Gigi D’Alessio/ Lei: “una sola vacanza insieme”

Anna Tatangelo e il grande amore con Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo e Andrea sono l’ex compagna e il figlio di Gigi D’Alessio. Una lunga, lunghissima storia d’amore quella nata tra la cantante di Sora e il cantautore napoletano che per diversi anni sono stati al centro del gossip per via della loro relazione nata quando D’Alessio era ancora sposato con la prima moglie Carmela Barbato. Un amore passionale e vero che ha spinto la coppia a lottare per i propri sentimenti nonostante le accuse, ingiurie e le polemiche. La coppia si è amata a lungo e dal loro amore è nato anche Andrea, il figlio tanto desiderato. Nonostante tutto però Anna e Gigi ad un certo punto della loro vita hanno deciso di prendere strade differenti e separarsi. Una separazione non facile, diverse volte hanno cercato di recuperare la propria storia, ma invano.

Concerto Gigi D’Alessio, Gigi Uno come te 30 anni insieme: diretta streaming video/ Come vedere l'evento

Oggi Anna e Gigi hanno un buon rapporto preferendo dialogare piuttosto che lasciare spazio ai litigi. Una scelta giusta quella dei due artisti che si sono riappacificati anche per il bene di Andrea, il figlio nato dal loro amore. Eppure la rottura non è stata facile, anche se l’interprete di “Ragazza di periferia” ha chiarito: “ci siamo lasciati non per colpa di terze persone, litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza dirci più una parola, senza darci neanche la buonanotte”.

Denise Esposito, chi è la fidanzata di Gigi D'Alessio/ Lui: "non vuole assolutamente apparire"

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio perchè si sono lasciati?

C’eravamo tanto amati. E’ proprio il caso di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio che, dopo anni di amore, hanno deciso di lasciarsi. Il motivo? Per anni si è cercato di capire cosa fosse successo tra i due visto che a volte si è perfino arrivato a parlare di matrimonio. In realtà Anna ha lamentato l’assenza di intimità tra i due: “lui è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente; cucinavo per 20-30 persone, ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano”.

Gigi D'Alessio, Uno Come Te 30 anni insieme/ Diretta concerto Rai 1, scaletta e ospiti

Nonostante tutto però Anna Tatangelo è convinta di una cosa: “Gigi resta la persona più importante della mia vita, l’uomo che avrei voluto sposare e che ancora sposerei”. Oggi entrambi vivono un nuovo amore: lui con Denise Esposito e lei con il rapper Livio Cori.











© RIPRODUZIONE RISERVATA