Anna Tatangelo e Andrea, ex e figlio di Gigi D’Alessio/ “Litigavamo troppo e poi…”

Forse non tutti sanno che nonostante la rottura, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono rimasti in buoni rapporti. I due hanno preferito il dialogo alle classiche diatribe post relazione, soprattutto per il bene del figlio Andrea, nato dodici anni fa. Il cantante e la showgirl, di tanto in tanto, continuano a frequentarsi e a mantenere una relazione cordiale. In merito alla rottura con l’artista partenopeo, Anna Tatangelo ha sempre espresso considerazioni nette e talvolta persino contraddittorie. “Ci siamo lasciati non per colpa di terze persone, litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza dirci più una parola, senza darci neanche la buonanotte”, aveva spiegato.

Anna Tatangelo e la rottura con Gigi D’Alessio: “E’ il classico napoletano che vuole tutti intorno”

Le grandi assenze hanno influito molto sull’umore di Anna Tatangelo, che se da una parte rimpiange la mancanza di tempo e intimità con il cantante, dall’altra continua a ricordare con piacere i modi coinvolgenti di D’Alessio. “Lui è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente; cucinavo per 20-30 persone, ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano”, ha rimarcato Lady Tata in un’intervista di qualche tempo fa. “Gigi resta la persona più importante della mia vita, l’uomo che avrei voluto sposare e che ancora sposerei“, le parole di Anna Tatangelo, oggi impegnata tra alti e bassi nella relazione con Livio Cori.

