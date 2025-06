Il fratello di Anna Tatangelo conferma la storia tra la cantante e Giacomo Buttaroni: le sue parole.

Anna Tatangelo è incinta del secondo figlio e l’annuncio non è stato accompagnato da nessun riferimento al fidanzato e padre del bambino. Tuttavia, subito dopo l’annuncio della cantante, tutti hanno pensato a Giacomo Buttaroni, allenatore di calcio con cui era stata paparazzata qualche mese fa. La Tatangelo, tuttavia, non ha mai annunciato ufficialmente la relazione e nello svelare la gravidanza ha preferito mantenere il massimo riserbo sul padre del figlio che sta aspettando.

Tuttavia, se la Tatangelo resta in silenzio, il fratello non solo si dice felicissimo per la gravidanza della sorella ma conferma la relazione tra l’artista e Giacomo Buttaroni con cui fa coppia fissa da qualche mese come ha confessato il fratello della Tatangelo.

Le parole del fratello di Anna Tatangelo su Giacomo Buttaroni

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di del magazine DiPiùTv. Giuseppe Tatangelo approva la relazione tra la sorella e Giacomo Buttaroni che ha già conosciuto la famiglia della cantante. “Lui e Anna stanno insieme da alcuni mesi. Lei lo ha già portato in famiglia, ce lo ha presentato e siamo tutti molto felici“, ha ammesso. Parlando, poi, nello specifico dell’attuale allenatore della Juniores Nazionale del Roma City FC, ha detto: “È un ragazzo bravissimo, solare, spontaneo, educato. E per fortuna non fa parte del mondo dello spettacolo, così non si confondono le cose”.

“In famiglia non sappiamo ancora se Anna aspetta un maschietto o una femminuccia. Lei però ha detto che lo comunicherà a tutti con una grande festa, e non vediamo l’ora. Per noi è stata una bellissima sorpresa, siamo tutti molto felici, però non voglio dire altro. Credo sia giusto che a farlo sia Anna”, ha concluso.