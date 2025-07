Anna Tatangelo e Giacomo sono già in crisi? Possibile addio dopo l'annuncio della gravidanza

Potrebbe già essere ai titoli di coda l’avventura tra Anna Tatangelo e il fidanzato Giacomo? Secondo quanto fatto trapelare dall’esperta di gossip Deianira Marzano sembra proprio di sì, a distanza di pochi giorni dall’annuncio della gravidanza annunciata dalla stessa Anna Tatangelo. Ci sarebbe qualcosa che non torna nella coppia, nonostante la ex moglie di Gigi D’Alessio sia felice di questa nuova gravidanza, ormai divenuta di dominio pubblico.

BRUCE SPRINGSTEEN/ “The Lost Albums”: come la borsa magica di Mary Poppins

“A me hanno detto che la loro relazione non va ma che lei è comunque contenta di questa gravidanza” ha fatto sapere l’esperta di gossip lanciando l’ennesima bomba nel mondo del gossip. Vedremo dunque se ci saranno degli ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni dopo quanto rivelato da Deianira. Intanto i fan di Anna Tatangelo non perdono occasione per inviare messaggi di auguri alla cantante, che continua a essere molto amata sui social.

Rita Pavone e l'amore con Teddy Reno: "Ci siamo giurati amore eterno"/ "Ci amiamo anche dopo 60 anni"

Anna Tatangelo e Giacomo in crisi, cosa c’è di vero?

Se dovesse puntare una moneta su un futuro insieme di Anna Tatangelo e Giacomo, molto probabilmente l’esperta di gossip Deianira Marzano preferirebbe conservarlo e metterlo in tasca. Intervenuta sulle frequenze di Non succederà più di Carlotta Quadri, Deianira è tornata sulla crisi tra la stessa Tatangelo e il fidanzato Giacomo:

“Probabilmente però non durerà tra loro e io ci credo perché il post che lei ha messo è un post che inneggia alla libertà di una donna di fare anche un percorso da sola con un figlio”. Sarà davvero così tra la cantante campana e il suo attuale compagno, lontano dal mondo dello spettacolo ma che sembra aver trovato una certa sintonia con la donna.

Cristina Plevani spiazza: "Ecco qual è stato il momento più brutto all'Isola"/ "Tornare sarà difficile"