Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio in crisi?/ I tre indizi che mettono in ansia i fan

Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio sono di nuovo in crisi? Con due caratteri così forti e, soprattutto, con la libertà e l’essere sempre in giro per lavoro a volte è difficile tenere insieme il filo delle cose ma anche risolvere le questioni rimaste in sospeso. Proprio questo deve aver causato la prima crisi, che i due hanno affrontato al meglio per il bene di tutti, con il ritorno di Gigi d’Alessio dalla sua Anna con tanto di promessa di matrimonio, ma se fosse proprio questo mancato evento ad aver portato di nuovo alla crisi? Non lo sappiamo ancora così come non sappiamo se esiste davvero oppure no, fatto sta che il settimanale Spy mette insieme una serie di indizi che sembrano provare che i due si siano di nuovo allontanati, e allora come facciamo a capire dove sta la verità?

ANNA TATANGELO E GIGI D’ALESSIO SONO IN CRISI?

Secondo il settimanale il primo indizio risale addirittura all’inizio del mese quando Gigi D’Alessio ha preso parte a Sanremo 2020 ottenendo complimenti e supporto da parte di tutti ma non da parte di Anna Tatangelo, almeno non sui social e in pubblico, e se i saluti e gli auguri fossero arrivati in privato? Non è dato saperlo ma a questo indizio si aggiunge un altro indizio ovvero il fatto che la cantante abbia lasciato il suo nido d’amore per tornare a Roma. Anche in questo caso potrebbe esserci una risposta plausibile visto che la cantante è a lavoro sul suo nuovo disco e si è mostrata alle prese con sala di registrazione e simili. Ultimo indizio è il fatto che lei sia andata in un locale frequentato da Gigi D’Alessio proprio quando quest’ultimo non c’era, una delle poche sere in cui il napoletano non era presente. Perché?

