Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio/ Nuovi amori dopo la rottura? L’ex moglie svela che..

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono detti addio ormai da qualche tempo, eppure il gossip sull’ex coppia continua. Per i due sembra essere iniziata una ‘nuova vita’ che, nel caso della cantante, è sancita anche da un cambio look oltre alla cancellazione di tutti gli scatti che aveva su Instagram. Nuovo colore di capelli – biondissimo – e profilo Instagram rinnovato, dunque, per la Tatangelo. E forse anche un nuovo amore. E se i due sono ben attenti a non parlare di questioni personali e lasciar trapelare nuovi gossip, le indiscrezioni svelano che Gigi avrebbe nella sua vita una nuova fiamma, mentre la Tatangelo avrebbe in atto un flirt con il suo chitarrista. Chiaramente parliamo di rumor che, al momento, non trovano conferma, anche se di una nuova donna nella vita di D’Alessio si è già parlato qualche tempo fa.

Gigi D’Alessio ha un nuovo amore? Le dichiarazioni dell’ex moglie

È stato Dagospia a parlare di una donna speciale comparsa accanto a Gigi D’Alessio e pronto a consolarlo nel momento più duro della sua crisi con Anna Tatangelo. “A Napoli – aveva svelato Alberto Dandolo – gira voce che Gigi D’Alessio, in crisi con la compagna Anna Tatangelo dopo tredici anni di amore, possa contare sul sostegno di una fan fedele e affettuosissima. Chi è? Ah, saperlo…”. A romper il silenzio sulla coppia è stata poi anche l’ex moglie di Gigi, Carmela Barbuto. Sulla fine del loro matrimonio ha infatti tenuto a chiarire che: “A rovinare tutto è stato il successo, Anna Tatangelo non c’entra nulla”.



