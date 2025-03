Anna Tatangelo, ecco perché è finita con Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono stati insieme per quindici anni. Dalla loro storia d’amore è nato il figlio Andrea, a cui entrambi sono legatissimi. La showgirl, parlando proprio del figlio avuto da D’Alessio in una intervista a Verissimo, ha spiegato che è un ragazzino molto vivace e già attivissimo con le ragazze. “Si fidanza ogni settimana”, ha confidato divertita la Tatangelo, fiera e soddisfatta di come stia crescendo il suo Andrea.

Con l’ex compagno Gigi D’Alessio non è del tutto chiaro come siano i rapporti, anche se in una intervista di qualche tempo fa a Belve, la Tatangelo aveva lanciato qualche stoccata non da poco nei suoi confronti. “Della nostra vita assieme non mi manca nulla. Il problema è che io avevo 40 anni e lui ne aveva 20…”, la battuta al veleno della cantante.

Gigi D’Alessio, dal canto suo, ha sempre cercato di non innescare polemiche con la sua ex compagna, almeno pubblicamente. In una intervista rilasciata recentemente a De Deviitis de Le Iene, tuttavia, si è lasciato andare a qualche confidenza generale sulle sue precedenti storie d’amore, inclusa quella con Anna Tatangelo.

“Io ho avuto poche storie nella mia vita, ma lunghe. Con Carmela sono stato vent’anni e con Anna quindi. L’amore è come una pianta che va annaffiata tutti i giorni, però a volte veniamo presi da tante cose…”, la constatazione di Gigi D’Alessio. “Cosa ho capito dalle separazione? Non ci ho capito un ca**o” ma ‘amore di due fidanzati è una cosa, quando ci sono i figli si tratta di un altro amore”, ha dichiarato il cantante.

