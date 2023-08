Anna Tatangelo e il dolore per la morte di mamma Palmina: “Non si guarisce mai”/ “La sento con me…”

Anna Tatangelo e la morte della madre Palmina

Legatissima alla propria famiglia, lo scorso anno, Anna Tatangelo ha vissuto il dolore più grande per una figlia ovvero la perdita della madre. La signora Palmina è venuta a mancare lo scorso il 29 settembre 2022 a soli 67 anni dopo aver combattuto a lungo contro la malattia. Una perdita grande per la Tatangelo che ha cercato di rialzarsi concentrandosi sul figlio Andrea, sul resto della propria famiglia, sugli amici e sull’amore avendo incontrato l’attuale fidanzato Mattia Narducci.

La mancanza di mamma Palmina con cui aveva un rapporto davvero speciale si fa sentire ogni giorno come ha svelato la stessa Anna che, nelle scorse ore, ha deciso di rispondere alle domande dei fan. Tra le tante ‘ arrivata anche quella sul terribile lutto che l’ha colpita a cui la cantante ha risposto con estrema sincerità.

Le parole di Anna Tatangelo sul lutto

Una fan, probabilmente trovandosi nella stessa situazione della cantante, ha chiesto Anna Tatangelo come è riuscita a superare il lutto. L’artista ha prima ammesso di aver avuto l’aiuto di un professionista e poi ha aggiunto di convivere con un dolore che non andrà mai. “Sì… Diciamo che andare dallo psicoterapeuta aiuta. Io lo faccio da anni – sottolinea la Tatangelo – Sento la sua mancanza ogni giorno e non c’è notte in cui il mio ultimo pensiero non sia rivolto a lei”.

Poi ha concluso: “So però che c’è sempre. Quando sono insicura, quando qualcosa mi spaventa o quando con un figlio adolescente ho le mie paturnie, la sento con me e c’è sempre una vocina che mi aiuta a sentire il suo consiglio. Si fa sentire, non so come…e questo mi basta. Anche se da quel dolore non si guarisce mai”.

