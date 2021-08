Anna Tatangelo e il fidanzato Livio Cori/ Gigi D’Alessio come reagito?

Anna Tatangelo è una delle sorprese per la cantante Marcella Bella protagonista dello show “Canzone Segreta” di Serena Rossi. L’interprete di “Montagne verdi” si siede al centro dello studio sulla famosa poltrona bianca ignara di quello che le sarebbe successo. “Ho chiesto a tutti chi ci sarà sul palco per me – dice la cantante – magari c’è un bel giovanotto. Avete presente il film cinquanta sfumature? Mi sento come quando la fidanzata viene portata in quella stanza? Ecco io mi sento un po’ così”. A sorpresa parte una registrazione con la voce del fratello Gianni Bella: è un colpo al cuore per la bravissima interprete che si emoziona fino alle lacrime.

Alba Parietti drag queen per Marcella Bella/ L'imperdibile gaffe in tv, la cantante la scambia per un uomo

Le sorprese però non finiscono qui, visto che per lei in studio entra Anna Tatangelo che le dedica il brano “Io Domani”. Una esibizione davvero emozionante per l’ex compagna di Gigi D’Alessio che dà, ancora una volta, prova del suo innato talento e della sua straordinaria voce. Durante l’esibizione la Tatangelo non è sola, visto che sul palcoscenico salgono anche delle amiche di Marcella Bella e sul finale i figli Carolina e Giacomo.

Mario Merello e Gianni Bella, marito e fratello Marcella Bella/ Due grandi amori

Anna Tatangelo e il fidanzato Livio Cori: Gigi D’Alessio come sta?

Intanto Anna Tatangelo è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato Livio Cori. Dopo le indiscrezioni di qualche mese fa, la cantante di “Ragazza di periferia” si è fatta paparazzare in vacanza con il giovane rapper napoletano che ha conosciuto durante la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo. Lei era in gara con “Le nostre anime di notte”, mentre il rapper ha partecipato per la prima volta con Nino D’Angelo nel brano “Un’altra luce”. Galeotto per i due è stato proprio il Festival di Sanremo e in questi giorni il settimanale Chi di Alfonso Signorini parla di una possibile lite tra Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo.

Marcella Bella/ “Mio fratello Gianni non potrà più parlare”

Il motivo? E’ stato proprio il caschetto biondo della musica napoletana a far conoscere Livio Cori alla ex compagna di Gigi D’Alessio. Sarà davvero così? Una cosa è certa: Gigi D’Alessio dopo la fine della relazione con la Tatangelo ha già ritrovato il sorriso con la compagna Denise Esposito da cui aspetta il suo quinto figlio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA