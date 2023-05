Anna Tatangelo e il fidanzato Mattia Narducci si sono lasciati?/ Gli indizi social…

La relazione sentimentale fra Anna Tatangelo e Mattia Narducci è in crisi? Le ultime indiscrezioni sulla loro storia d’amore parlano di una separazione improvvisa e gli indizi trovati sui loro rispettivi social sembrerebbero parlare chiaro.

I due hanno un rapporto da diversi mesi. Inizialmente, aveva fatto molto discutere la differenza d’età tra i due. La cantante, infatti, ha 36 anni, mentre il modello ne ha circa 26. Non ci sono molti anni di differenza, eppure in molti hanno criticato la scelta dell’artista.

Chi è Mattia Narducci, fidanzato Anna Tatangelo/ La carriera da modello

Anna Tatangelo e Mattia Narducci avvistati insieme al concerto dell’artista del 12 maggio

Anna Tatangelo e Mattia Narducci erano stati beccati dal settimanale Chi, in vacanza a Ostia. Erano molto vicini e affiatati e sembravano estremamente innamorati tra baci, coccole e carezze varie. Insomma, niente di più lontano da un’ipotetica crisi, almeno fino a qualche tempo fa. Dal primo scatto di coppia hanno condiviso sempre più foto insieme sui loro account ufficiale di Instagram, ma da un po’ di tempo a questa parte questi sono stati sempre meno frequenti fino a scomparire del tutto. Ecco allora che si presuppone la fine di una nuova storia d’amore per Anna Tatangelo, ma sembra non essere così.

Carmela Barbato e Anna Tatangelo, ex compagne Gigi D'Alessio/ Due grandi amori

La pagina Instagram di Gabriele Parapiglia, The Pipol Gossip, notando proprio questa assenza di contenuti sui social presuppone che tra i due l’amore sia finito. Eppure c’è chi, proprio sotto a queste indiscrezioni dichiara di aver avvistato i due insieme, precisamente durante il concerto della cantante a Nocera Inferiore il 12 maggio. Mattia è stato avvistato in compagnia dell’artista. Ovviamente queste sono solamente segnalazioni di alcuni utenti, ma non c’è ancora nessuna foto che possa attestare che sia ancora tutto rose fiori.

Anna Tatangelo, dalla storia con Livio Cori alla relazione con Mattia Narducci

Anna Tatangelo ha avuto una precedente storia d’amore con il rapper campano Livio Cori. Le prime indiscrezioni sulla fine della relazione dei due cantanti sono iniziate a circolare nel 2022. Per mesi, i due non hanno né confermato né smentito l’ipotetica notizia di una rottura. Improvvisamente, sono usciti allo scoperto svelando i problemi che intercorrevano nella loro storia. Il rapper, nelle sue storie pubblicate su Instagram, aveva parlato di “stili di vita inconciliabili“. Dunque, nessun dettaglio specifico circa la loro rottura.

Anna Tatangelo choc/ "Senza la psicoterapia avrei fatto fatica a trovare me stessa"

Ora, invece, la cantante ha una relazione con Mattia Narducci, modello 26enne proveniente da Piacenza. Alto, affascinante e visibilmente giovane, non passa inosservato agli occhi di Anna Tatangelo, che apprezza la differenza d’età senza riserve. Questo giovane talento è un volto noto nel mondo della moda, con un seguito di oltre 100.000 follower su Instagram e collaborazioni prestigiose con brand come Guess, Armani, Dolce e Gabbana, Versace e Brunello Cucinelli. I primi rumors sulla relazione tra la cantante ed il modello hanno rapidamente preso piede, grazie alle voci riportate dal settimanale Chi, che parlava di una fuga d’amore romantica a Parigi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA