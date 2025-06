Anche Andrea D'Alessio ha reagito alla notizia della gravidanza di mamma Anna Tatangelo: il dolcissimo commento del figlio della cantante su Instagram

Anna Tatangelo è incinta: il tenero annuncio su Instagram

Nella giornata di ieri è stata annunciata a sorpresa la gravidanza di Anna Tatangelo, in dolce attesa del suo secondo figlio dopo la nascita 15 anni fa di Andrea, avuto con l’ex Gigi D’Alessio. Una notizia comunicata dalla cantante attraverso un dolcissimo post condiviso su Instagram, che la ritrae in bianco e nero mentre si accarezza dolcemente il pancione. Grandissima sorpresa per i fan e il pubblico, che mai si sarebbero aspettati una notizia del genere, e sotto il post sono piovuti commenti e messaggi d’affetto e di congratulazioni.

Anna Tatangelo, chi è: nuovo fidanzato, Sanremo e carriera tv/ “Seno rifatto a 18 anni? Quella scelta…”

Anna Tatangelo al momento non ha ancora svelato chi è il papà del bebè in arrivo, eppure in molti sono convinti che si tratti di Giacomo Buttaroni, ex calciatore di origini romane nonché allenatore della Roma City Fc. La coppia non è mai realmente uscita allo scoperto ma era stata paparazzata in dolce compagnia lo scorso autunno. E, per mezzo social, anche lo stesso Buttaroni ha commentato la lieta novella, ricondividendo sulle sue Instagram stories il post della compagna e aggiungendo un cuore bianco.

Giacomo Buttaroni, nuovo fidanzato Anna Tatangelo: età e carriera/ Mattia Narducci già dimenticato?

Anna Tatangelo, il dolcissimo commento social del figlio Andrea D’Alessio

La storia d’amore tra Anna Tatangelo e il compagno Giacomo Buttaroni non è ancora stata ufficializzata, ma la mossa social dell’ex calciatore di ricondividere il post Instagram della cantante lascia intendere che potrebbe essere proprio lui il papà del bimbo in arrivo. Intanto, sempre per mezzo social, è arrivata anche la reazione di Andrea D’Alessio, il primogenito della cantante nato dalla relazione con l’ex Gigi D’Alessio.

Il ragazzo, oggi quindicenne, ha infatti lasciato un dolcissimo commento sotto il post Instagram della madre: due semplici emoji, quella di un orsacchiotto di peluche e quella di un cuoricino bianco, dalle quali traspare tutta l’emozione per l’arrivo di un fratellino o di una sorellina. Il sesso del nascituro, infatti, è ancora top secret e al momento la Tatangelo preferisce mantenere un velo di riservatezza su questa gravidanza, evitando di anticipare troppi dettagli.

Anna Tatangelo, chi è: dalla Ciociaria a Sanremo/ La vittoria all'Ariston a soli 16 anni