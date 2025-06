Anna Tatangelo annuncia di essere incinta e spiazza il web che si chiede chi sia il padre ma nella vita dell'artista c'è Giacomo Buttaroni.

Anna Tatangelo incinta: l’annuncio sui social

Nessuno immaginava una notizia simile ma Anna Tatangelo ha deciso di spiazzare tutti pubblicando una foto che, da qualcuno, è stata giudicata inizialmente amarcord. Con uno scatto in bianco e nero, i pantaloni slacciati e una camicia aperta, Anna Tatangelo mostra il dolce pancino e annuncia di essere incinta del secondo figlio. Una notizia inaspettata per tutti i fan della cantante che, dopo averla vista super piatta fino a un mese fa, come scrive qualcuno tra i commenti, non si aspettavano di doversi congratulare con lei per una notizia così bella.

Una notizia che apre un nuovo capitolo nella vita della cantante che, già mamma di Andrea, nato dal suo amore finito con Gigi D’Alessio, non ha mai nascosto il desiderio di avere un altro figlio. Un desiderio che, ora, la cantante è pronta a realizzare aprendo un nuovo ed importante capitolo della sua vita.

Le parole di Anna Tatangelo

“Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande“. Con queste parole, Anna Tatangelo annuncia la seconda gravidanza ricevendo gli auguri di amiche e colleghe come Emma Marrone ed Elettra Lamborghini ma scatenando anche la curiosità dei fan.

Sono tantissimi, infatti, gli utenti che non nascondono lo stupore di fronte al dolce annuncio al punto da chiedersi chi sia il padre. “Oddio, mi sono persa qualche passaggio”, scrive qualcuno sottolineando di non essere a conoscenza della vita sentimentale dell’artista. “Ma il padre chi è?”, chiedono altri. Nella vita di Anna Tatangelo, qualche mese fa, è spuntato Giacomo Buttaroni, allenatore di calcio con cui era stata paparazzata dal settimanale Chi. Al suo fianco, la cantante era apparsa sorridente e serena: la cantante, dunque, avrà deciso di mettere su famiglia con lui?

