Anna Tatangelo e Livio Cori, amore finito per il nome di lei?/ Lui fa chiarezza

Anna Tatangelo e Livio Cori, relazione finita: parla il cantante

Livio Cori grida alla fake news e il riferimento è a quanto circola in questi giorni in rete circa la presunte motivazioni alla base della sua rottura con l’ultima fidanzata di dominio pubblico, Anna Tatangelo. Un articolo di Oggi ha ripreso pubblicamente che dallo staff di Livio sarebbe pervenuta la comunicazione ufficiale dei motivi legati alla separazione tra l’artista campano e la cantante di Sora ed ex compagna storica di Gigi D’Alessio. Alla base della rottura, quindi, ci sarebbe il nome di Anna Tatangelo, che avrebbe pesato pesare su Livio Cori, in termini di influenza esercitata nel mondo dello showbiz, tanto da oscurare il campano.

Anna Tatangelo, l'amica "Che errore lasciare Gigi D'Alessio"/ "Con lui lavorava benissimo..."

Una versione che Cori intende smentire in un suo sentito intervento concesso via social e condiviso con il popolo del web.

Il messaggio di smentita di Livio Cori sulle voci della rottura con Anna Tatangelo

“Ci tenevo a dirvi una cosa al volo. Io non ho rilasciato nessuna intervista. Nessuna dichiarazione – fa sapere, quindi, Livio Cori, riportando la sua versione dei fatti, a margine di quanto ripreso da Oggi circa il naufragio della sua lovestory condivisa con Anna Tatangelo-. Quindi tutto quello che leggete in giro, virgolettato come se lo avessi detto io, è falso. Non ci pensate proprio. Pensate ad altro e non vi applicate su queste cose. Tutte le cose che io vi voglio dire e devo dire, le dico qua su Instagram “. La smentita di Livio Cori sull’ultima voce circolante sul suo conto, poi, prosegue: ” Questa è l’unica fonte reale che avete. Levatv o pensier! “. E se Livio Cori grida alla fake news sul nuovo aggiornamento ripreso a mezzo stampa della loro separazione, dal suo canto invece Anna Tatangelo preferisce trincerarsi in un silenzio mediatico, in seguito all’epilogo con il cantante napoletano. Che possa presto diventare di dominio pubblico la verità sulla rottura tra i due fidanzati?

Livio Cori e Anna Tatangelo, perché si sono lasciati?/ Lui: "Il suo nome è pesante"

LEGGI ANCHE:

Anna Tatangelo e Livio Cori, perchè si sono lasciati?/ "Continui malumori e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA