Anna Tatangelo e Livio Cori, baci appassionati al mare/ Crisi superata e matrimonio in vista? L’indiscrezione

Anna Tatangelo e Livio Cori, crisi superata: è passione in vacanza!

La relazione tra Anna Tatangelo e Livio Cori torna sotto i riflettori con importanti novità. Negli ultimi mesi si è spesso parlato della coppia che avrebbe vissuto un momento di forte crisi. Si è addirittura ipotizzata la rottura tra i due volti della musica italiana, le cui motivazioni hanno richiamato non solo la figura popolare della cantante quanto anche il suo importante passato amoroso. Eppure le foto pubblicate nell’ultimo numero di Diva e Donna sembrano fugare ogni dubbio, confermando che la storia tra Anna e Livio continua a gonfie vele.

Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo sembra non averlo dimenticato ma lui.../ Nuova vita con Denise Esposito

Nel numero in edicola del noto settimanale, Anna Tatangelo e Livio Cori sono al mare, l’uno tra le braccia dell’altro, e si scambiano baci appassionati. “Ora le foto di queste pagine parlano chiaro: Anna e Livio si amano alla luce del sole… E chissà che non si parli pure di nozze…”, è la didascalia che, come riportano i colleghi de La NostraTv, accompagna gli scatti in questione.

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati/ Addio definitivo: spunta Gigi D'Alessio

Anna Tatangelo e Livio Cori: matrimonio in vista?

Anna Tatangelo e Livio Cori avrebbero superato la crisi e sarebbero più innamorati che mai, tanto che il settimanale ipotizza che i due starebbero già pensando alle nozze. “La coppia si lascia andare alla passione, ai baci, agli abbracci, come mai finora… I due stanno insieme ed il loro rapporto è saldo più che mai…”, si legge ancora. Anna e Livio starebbero dunque vivendo una calda estate di amore e passione e chissà che presto non siano proprio loro a confermare le voci che li vorrebbero fare un ulteriore passo avanti nella loro relazione.

Anna Tatangelo provoca sui social/ La storia su Instagram che solleva sospetti… a che è dedicata?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna_settimanale)













© RIPRODUZIONE RISERVATA