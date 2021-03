Anna Tatangelo e Livio Cori fidanzati?/ Gossip di Santo Pirrotta: “Gigi D’Alessio…”

Nuovo amore per Anna Tatangelo? La cantante non parla della sua vita privata e non ci sono indizi che facciano pensare alla presenza di un nuovo compagno nella sua vita, ma secondo Santo Pirrotta, nella vita di Anna Tatangelo sarebbe tornato l’amore. A far battere nuovamente il cuore della cantante sarebbe stato il rapper Livio Cori. “Anna Tatangelo ha un nuovo amore ed è un collega, più giovane di lei di 3 anni: Livio Cori”, sono state le parole che Santo Pirrotta ha detto in diretta a Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe in diretta su TV8, dal lunedì al venerdì. Secondo Santo Pirrotta, inoltre, a presentare Anna Tatangelo e Livio Cori sarebbe stato proprio Gigi D’Alessio. “Il bello è che è stato proprio Gigi a presentarglielo!”, ha aggiunto ancora il giornalista.

Anna Tatangelo e il gossip su Livio Cori: nessun indizio sui social

Il gossip lanciato da Santo Pirrotta non è stato commentato da Anna Tatangelo che, sui social, oltre a mostrarsi nuovamente con i capelli scuri, condivide foto e video dei suoi, due grandi amori ovvero il figlio Andrea e la musica. Nonostante l’indiscrezione lanciata da Santo Pirrotta, per il momento, nella vita della Tatangelo, l’unico uomo è il figlio Andrea con cui trascorre tutto il tempo libero che ha a disposizione. Da quando è finita la storia d’amore con Gigi D’Alessio, sono stati tanti i flirt attribuiti ad Anna Tatangelo. Flirt che non hanno mai trovato conferma. Accadrà lo stesso anche con il presunto flirt con Livio Cori? Nel frattempo, anche il cuore di Gigi D’Alessio pare sia tornato a battere per una donna. La fortunata sarebbe Denise, una ragazza di 26 anni che avrebbe fatto breccia nel cuore del cantautore napoletano.





