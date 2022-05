Anna Tatangelo e Livio Cori non si sono lasciati?/ Indizi social e strane mosse

Anna Tatangelo e Livio Cori stanno ancora insieme?

Cosa sta accadendo davvero tra Anna Tatangelo e Livio Cori? La loro storia d’amore è finita, si tratta di una crisi o stanno ancora insieme? Fioccano dubbi sulla situazione dei due cantanti a causa di una serie di indizi contrastanti. È di alcune settimane fa l’annuncio fatto da Livio Cori attraverso le pagine del settimanale Oggi della rottura con la Tatangelo. In quella dichiarazione, il cantante 32enne dichiarava che a dividerli è stato il nome troppo ingombrante di lei.

Anna Tatangelo e Livio Cori, amore finito per il nome di lei?/ Lui fa chiarezza

Tuttavia, poco tempo dopo, Livio ha deciso di intervenire personalmente su Instagram per smentire la dichiarazione di Oggi: “Ci tengo a dirvi una cosa al volo, io non ho rilasciato nessuna intervista, nessuna dichiarazione, quindi tutto quello che leggete in giro come se lo avessi detto io è falso.”, sono state le parole del cantante, che ha infine aggiunto “Tutte le cose che io devo dire e voglio dire le dico qua su Instagram. Questa è l’unica fonte reale che avete.”

Anna Tatangelo, l'amica "Che errore lasciare Gigi D'Alessio"/ "Con lui lavorava benissimo..."

Anna Tatangelo e Livio Cori, strani indizi dai social

Eppure dal profilo di Anna Tatangelo sono sparite tutte le foto con Livio Cori e proprio in contemporanea all’annuncio della rottura. Allora cosa sta accadendo? Il magazine Diva e Donna, nel numero in edicola questa settimana, lancia in effetti altri indizi che porterebbero a credere che tra i due non è ancora finita. In effetti, pur cancellando tutte le foto con lui, la Tatangelo segue ancora Livio su Instagram e viceversa. “Che quella di Anna e Livio sia stata solo una crisi passeggera o una lite in via di risoluzione?” si chiede allora, giustamente, il settimanale. Nessuno dei due, d’altronde, ha fatto ancora chiarezza sulla situazione e, anzi, la Tatangelo non ha mai rotto il silenzio.

LEGGI ANCHE:

Livio Cori e Anna Tatangelo, perché si sono lasciati?/ Lui: "Il suo nome è pesante"

© RIPRODUZIONE RISERVATA