Anna Tatangelo e Livio Cori, perchè si sono lasciati?/ “Continui malumori e…”

Anna Tatangelo e Livio Cori, la fine di un amore

Dopo la fine dell’importante relazione vissuta con Gigi D’Alessio e coronata dall’arrivo di un figlio, Andrea, Anna Tatangelo aveva ritrovato l’amore e la serenità accanto a Livio Cori. Una storia iniziata in riservatezza e di cui la cantante ha parlato pubblicando anche qualche foto sui social solo dopo diverso tempo. Oggi, però, quella storia pare ufficialmente finita e il settimanale Chi, nel numero in edicola dal 27 aprile, svela le cause che avrebbero portato alla rottura. Il magazine diretto da Alfonso Signorini parla di “continui malumori” tra i due cantanti che, sui social, negli scorsi mesi, si erano mostrati sempre sereni e felici.

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati? È crisi ecco perché/ Scoop di Chi

La causa principale della crisi e, della conseguente rottura, sarebbero stati proprio tali “malumori” che avrebbero portato la Tatangelo a chiudere la storia. Secondo Chi, infatti, sarebbe stata l’ex compagna di Gigi D’Alessio a mettere un punto definitivo sulla storia.

Anna Tatangelo e Livio Cori: il silenzio dopo la rottura

Sulla fine della storia tra Anna Tatangelo e Livio Cori che, insieme, avevano conquistato l’affetto dei fan che sognavano di vederli presto all’altare non ci sono ulteriori dettagli. Dopo lo scoop di Chi, sia la Tatangelo che Cori hanno preferito non commentare la notizia. Nessuna dichiarazione sui rispettivi profili Instagram. Se Livio, infatti, si sta limitando a pubblicare foto e video inerenti al lavoro, Anna, negli scorsi giorni, si è mostrata serena e sorridente in compagnia del figlio Andrea.

Gigi D'Alessio sposa Denise Esposito, dopo Anna Tatangelo?/ Il curioso indizio

Dal profilo Instagram della cantante, tuttavia, sono sparite le foto in compagnia di Livio Cori. Scorrendo tra le varie foto, infatti, ci sono solo quelle professionali di Anna e quelle con il grande amore della sua vita, il figlio.

LEGGI ANCHE:

LDA, Amici 21/ Il Pop-Rock in duo con Luigi finisce a rischio: è polemica!

© RIPRODUZIONE RISERVATA