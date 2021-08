Anna Tatangelo e Livio Cori, prove d’amore social/ Like, commenti e una strana dedica

Anna Tatangelo continua ad essere una delle grandi protagoniste di questa calda estate. La cantante, da settimane ormai, è al centro del gossip che la vuole legata al cantante e attore 31enne Livio Cori. Un gossip che l’ex di Gigi D’Alessio ha però smentito qualche tempo fa, dopo una paparazzata del settimanale Chi in Costiera amalfitana proprio con Cori. Eppure le ultime mosse social dei due cantanti sembrano far trasparire ben altro. A dare prova di questa relazione, finora negata, sono like e commenti social lasciati da Livio Cori alla Tatangelo su Instagram. Impossibile infatti non notare apprezzamenti e cuoricini lasciati dal cantante sotto gli ultimi scatti sensuali pubblicati da Anna. Gesti che sono apparsi a tutti i follower della Tatangelo inequivocabili.

Sotto l’ultimo post di Anna Tatangelo spiccano tre cuoricini blu di Livio Cori a cui la cantante ha risposto con un altro uguale. Se andiamo indietro ad uno scatto in costume blu dell’ex di Gigi D’Alessio ecco il commento di Livio, “Il blu ti dona”, e la risposta di lei con, ancora una volta, due cuoricini blu. Un colore, il blu, che sembra avere un significato particolare per i due e che forse può essere trovato nel nuovo album di Cori, Blu Verano. Questo contiene infatti un brano dal titolo ‘Blu’, una canzone che parla di amore sbocciato, di una notte in barca e di un ricordo romantico. Che possa essere proprio dedicata alla Tatangelo? D’altronde, la decisione di non nascondersi più potrebbe essere arrivata dopo la notizia della gravidanza della nuova fidanzata di Gigi D’Alessio, Denise Esposito.

