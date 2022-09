Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati/ Dopo un lungo tira e molla, l’addio…

Anna Tatangelo e Livio Cori: nuovo addio per la coppia?

Sarebbe finita nuovamente la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori. I due cantanti che si erano riavvicinati dopo un periodo di crisi trascorrendo insieme l’estate e concedendosi anche una vacanza in quel di Ibiza, si sarebbero detti nuovamente addio e stavolta, pare in modo definitivo. A svelare l’indiscrezione è il settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 14 settembre, nella rubrica Chicche di gossip, svela anche il motivo che li avrebbe portati a chiudere la storia.

“Dopo un lungo tira e molla sembra definitivamente chiusa la relazione fra Anna Tatangelo e il rapper Livio Cori. Nessun terzo incomodo, ma differenti visioni della vita li hanno allontanati. E non ci sarebbero margini di riavvicinamento”, si legge su Chi. Anna e Livio Cori, dunque, avrebbero deciso di percorrere due strade diverse.

Anna Tatangelo e Livio Cori: tutto tace sui social

Nessun riferimento sui rispettivi profili social alla storia vissuta e che, pare, sia finita. Dopo il periodo di crisi, nonostante il riavvicinamento, Anna Tatangelo e Livio Cori avevano evitato di condividere sui social nuove foto di coppia preferendo proteggere la propria privacy ed è ciò che hanno scelto di fare anche ora.

Entrambi, infatti, pur essendo presenti su Instagram, pubblicano solo post dedicati al proprio lavoro. Unica eccezione di Anna è rappresentata dalla presenza di foto in cui si mostra insieme al figlio Andrea, il suo grande amore. Bellissima, concentrata sulla musica e sul figlio Andrea che cresce a vista d’occhio, Anna pare sia tornata ufficialmente single.

