Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati? È crisi ecco perché/ Scoop di Chi

Anna Tatangelo e Livio Cori: è crisi d’amore? Parla Chi magazine

Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia di gossip del giorno, secondo cui Anna Tatangelo e Livio Cori si sarebbero ufficialmente lasciati. A lanciare l’indiscrezione è il noto rotocalco di gossip, Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini, che darebbe in anteprima assoluta la news della rottura tra i due artisti. I diretti interessati, Anna Tatangelo e Livio Cori, al momento però si riservano della facoltà di non pronunciarsi sulla loro relazione né sull’indiscrezione del momento, per cui la news della rottura annunciata va presa con le dovute pinze. Chi magazine però non ha dubbi, tanto che rende noto che i due artisti siano giunti al capolinea del loro amore un anno dopo l’inizio della loro lovestory. Ad avvalorare l’indiscrezione del momento, intanto, è una serie di indizi social.

Gigi D'Alessio sposa Denise Esposito, dopo Anna Tatangelo?/ Il curioso indizio

I profili Instagram ufficiali di Anna Tatangelo e Livio Cori, nel dettaglio, non presentano scatti di coppia dei due artisti in bella vista e- come segnalato dai fedeli follower di entrambi- alcune immagini della presunta ex coppia sarebbero sparite come per magia dagli account IG dei diretti interessati. Cosa potrebbe aver scatenato la sospetta rottura tra il cantante campano e la cantante di Sora?

LDA, Amici 21/ Il Pop-Rock in duo con Luigi finisce a rischio: è polemica!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Anna Tatangelo, la foto con Livio Cori sparisce da Instagram?

Anna Tatangelo ha avviato la lovestory con Livio Cori in seguito alla rottura ufficializzata con il padre di LDA, Gigi D’Alessio, il quale fa ora coppia fissa con Denise Esposito, possibile promessa sposa del cantante di Mon Amour. Solo qualche giorno fa, come segnalato dagli utenti, su Instagram Anna Tatangelo scriveva a corredo di uno scatto di coppia che la immortalava con Livio Cori: “Non importa chi ero o chi sarai, perché so che adesso “siamo””. Un post che in queste ore, a quanto pare, non figura più sul profilo Instagram della cantante di Sora ed ex fiamma storica di Gigi D’Alessio. Che possa averlo cancellato volutamente, Anna? E un’altra domanda sorge ora spontanea: che Anna e Livio possano a breve ufficializzare, quindi, la rottura annunciata da Chi magazine? Staremo a vedere.

Anna Tatangelo, figlio di Gigi D’Alessio compie gli anni / La somiglianza con LDA...

© RIPRODUZIONE RISERVATA