Anna Tatangelo e Livio Cori si sposano?/ Indizio social: mostra anello di brillanti

Anna Tatangelo e Livio Cori si sposano? In molti in queste ore se lo stanno domandando, dato che la cantante ha lanciato sui social network un indizio non di poco conto: una fotografia in cui appare in bella mostra un anello di brillanti. I due, come riportato da gossipetv, stanno insieme da circa un anno e potrebbero essere vicini al grande passo. Mentre Gigi D’Alessio è appena diventato nuovamente papà, dunque, anche la sua ex non se ne sta con le mani in mano.

Da tempo d’altronde ormai Lady Tata è diventata la regina delle nozze, in virtù del successo avuto alla conduzione della trasmissione “Scene da matrimonio”. Adesso chissà che non possa essere il suo turno. Anna Tatangelo, dopo la fine della relazione con Gigi D’Alessio, da parte sua, non ha mai negato di nutrire il desiderio di sposarsi. Potrebbe ora finalmente essere pronta a vestire l’abito bianco per unirsi ufficialmente a Livio Cori, lo scugnizzo che l’ha conquistata un anno fa.

Anna Tatangelo e Livio Cori si sposano? La foto non lascia dubbi

L’indizio che sembrerebbe rivelare che Anna Tatangelo e Livio Cori si sposano è arrivato una settimana fa. La cantante ha pubblicato su Instagram una raccolta di fotografia: in alcune ci sono i due innamorati che scherzano insieme, mentre in un’altra si mostra proprio il brillante, che ha tutte le sembianze tali da sembrare un anello di fidanzamento. Non ci sono molte parole a corredo (il rapper ha commentato con due cuori blu), ma il post è stato sufficiente per dare adito alle teorie dei fans.

In molti sembrano certi che la coppia a breve convolerà a nozze, ma per il momento non ci sono stati annunci ufficiali. Non resta, dunque, che attendere per scoprirne di più. Quel che è certo è che Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio vivono ormai vite ben distanti: ad unirli c’è esclusivamente il figlio Andrea, nato 11 anni fa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)





