Anna Tatangelo e Mattia Narducci fidanzato/ La prima foto insieme e il bacio…

Anna Tatangelo e Mattia Narducci fidanzati

Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, Anna Tatangelo e Mattia Narducci escono allo scoperto. La cantante e il modello, da qualche settimana, sono finiti al centro del gossip dopo aver condiviso tra le storie di Instagram foto simili che hanno immediatamente attirato l’attenzione dei fan. Il giorno di San Valentino, un mazzo di rose rosse, aveva scatenato nuovi rumors che, oggi, sono stati confermati direttamente dal modello.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci/ Baci e abbracci davanti al Louvre a Parigi

Per mettere fine a tutti i gossip, Mattia Narducci ha deciso di ufficializzare la storia con Anna Tatangelo pubblicando la prima foto di coppia. Un’immagine in bianco e nero, come vedete qui in alto, in cui il modello bacia teneramente sulla guancia la cantante che si lascia coccolare dal nuovo fidanzato.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci: amore alla luce del sole

Dopo la fine della storia con Livio Cori, Anna Tatangelo ha ritrovato l’amore con il modello Mattia Narducci. Dopo essersi concessi un viaggio a Parigi dove, in un’atmosfera romantica avevano fatto intuire di avere una storia, la cantante e il modello non si nascondono più e si godono il sentimento che è esploso alla luce del sole.

Anna Tatangelo, il nuovo fidanzato è Mattia Narducci?/ Prima foto della coppia

Solo una foto e un bacio sulla guancia per la coppia che sta cercando di vivere la relazione con riservatezza. Raggiante e bellissima, la Tatangelo apre così un nuovo capitolo della sua vita sentimentale dopo aver affrontato il grande dolore per la morte della madre. La foto, pubblicata dal modello, sarà presto condivisa anche dalla cantante?

