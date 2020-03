Anna Tatangelo ex Gigi d’Alessio/ “Spero in notizie diverse, ma la realtà è un’altra”

Anna Tatangelo è finita al centro della bufera del gossip dopo aver ufficializzato la sua rottura con Gigi d’Alessio. L’annuncio, reso noto attraverso un breve comunicato pubblicato sui profili social di entrambi, ha di fatto messo fine a una storia d’amore lunga ben quindici anni e che per molto tempo ha fatto sognare i fan. Sui motivi per i quali la coppia d’oro della musica italiana si è lasciata vige attualmente il più stretto riserbo, ma DiPiù Tv, raccogliendo i rumors di una fonte vicina alla coppia, ha ipotizzato che dietro alla rottura possa esserci la svolta sexy che ha trasformato la Tatangelo da “Ragazza di Periferia”, citando una delle sue canzoni più celebri, a icona di sensualità: “Negli ultimi anni, infatti – si legge sul noto settimanale di gossip – lei ha avuto una vera e propria svolta sexy che Gigi, si dice, non ha mai accettato fino in fondo”.

ANNA TATANGELO E I FLASHMOB DEI FAN

Per avere qualche dettaglio in più sulla rottura che ha travolto Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo, non resta che aspettare l’intervista che il cantante concederà oggi a Domenica In, in collegamento video per l’emergenza coronavirus. Un’emergenza che Anna Tatangelo, come molti vip, ha fatto propria, condividendo lunghi appelli e brevi inviti a non uscire da casa. La vicenda, intanto, ha contributo a rafforzare il suo rapporto con i tanti follower, che continuano a inviarle i filmati delle diversi flashmob sui balconi: “sono molto belle queste iniziative in musica in cui siamo tutti uniti”, ha detto Anna Tatangelo solo poche ore fa rivolgendosi ai suoi numerosissimi fan. “Sicuramente è un momento difficile per tutti, sicuramente passerà, l’importante – ha precisato l’ex di Gigi d’Alessio – è restare a casa, mi raccomando, ragazzi, ce la faremo”

ANNA TATANGELO: “PENSO ALLE COSE CHE DIAMO PER SCONTATE”

La lunga permanenza forzata ha spinto Anna Tatangelo a condividere con i suoi follower una profonda riflessione: “In questi giorni – si legge sul profilo della cantante – quando guardo fuori mi soffermo a pensare alle cose che spesso diamo per scontate, presi dalla frenesia della nostra quotidianità. Mi alzo la mattina – ha precisato la Tatangelo – sperando che le notizie in tv siano diverse, che i dati siano migliori di quelli che sono, ma purtroppo la realtà è un’altra”. Da qui la necessità di condividere, ancora una volta, l’appello di restare a casa: “Per favore […] – ha detto l’artista – limitiamoci a guardare fuori dalla finestra. La nostra finestra sul mondo possono essere i social e i mezzi di comunicazione che ci tengono informati, uniti con parole, musica, videochiamate alle persone care. C’è molto da fare – ha concluso la Tatangelo – bisogna avere pazienza, ma ne usciremo se ognuno farà la sua parte […]”.

