Anna Tatangelo fa sul serio con Mattia Narducci/ Il dettaglio che non sfugge

Anna Tatangelo scorda Gigi D’Alessio: il nuovo amore é Mattia Narducci

Mentre l’ex Gigi D’Alessio regna sovrano live, sul palco dello show evento Gigi Uno come te: ancora insieme, Anna Tatangelo si concede del relax con il nuovo amore, Mattia Narducci. La cantante di Sora e mamma di Andrea, figlio di 13 anni che lei aveva dall’amore vissuto con l’ex Gigi D’Alessio, torna a catalizzare l’attenzione dei fan e non, via Instagram. Questo, condividendo con il popolo della rete le esclusive immagini, tra foto e video vari, di una vacanza trascorsa con il modello più giovane dieci anni, che passa al centro della cronaca rosa come il nuovo fidanzato -“Toy boy” – della cantante.

E nei post della vacanza, pubblicati dai diretti interessati tra le storie su Instagram, i due piccioncini sembrano voler ufficializzare a tutti gli effetti la loro lovestory tanto chiacchierata. Sulla scia della news di gossip che recentemente annunciava il nuovo amore dell’ex storica di Gigi D’Alessio, nel web circola, tuttavia, il pettegolezzo che vedrebbe i due neo piccioncini in crisi. Il che viene ora prontamente smentito dalle ultime stories di Anna Tatangelo e Mattia Narducci.

Il weekend romantico é al mare, per Anna Tatangelo e Mattia Narducci

La cantante 36enne e il modello 26enne appaiono felicemente uniti e complici tra le immagini che li immortalano nel weekend al mare appena trascorso, di domenica 28 maggio 2023. E tra un’immagine e l’altra pubblicate nelle storie del nuovo amore che supera le malelingue – di chi accusa la cantante di aver sedotto un ragazzo di troppi anni più piccolo- figurano alcune persone care a Lady Tatangelo. Segno che la cantante faccia sul serio con il giovane amore.

Con i due piccioncini si intrattengono nella agognata vacanza al mare, non a caso, la sorella maggiore della cantante, Silvia, col marito, l’amica Claudia Ferri, tra gli amici più intimi. Tra le rispettive stories Narducci immortala l’amata taggandone il nome con l’emoticon a forma di cuore, e Anna ricambia il gesto d’amore, immortalando a sua volta l’amato taggandone il nome con un cuore sibillino. Un’uscita en plein air, marina, che darebbe per avviate, ormai, le presentazioni nella famiglia di Anna Tatangelo, di colui che si preannuncerebbe il nuovo fidanzato ufficiale dell’ex di Gigi D’Alessio, Mattia Narducci.

