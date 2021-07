Anna Tatangelo, foto hot in costume/ Francesco Renga commenta e…

Anna Tatangelo regala ai fans una serie di foto in costume portando a casa non solo migliaia di like, ma anche di commenti. Sempre bellissima e in perfetta forma, la cantante, tra un impegno di lavoro e l’altro, trova sempre il tempo per rilassarsi insieme alla famiglia e al figlio Andrea. Per i primi giorni d’estate ha lasciato nell’armadio il bikini preferendo indossare un costume intero, nero e molto semplice. Scelta vincente quella dell’artista che, con il costume intero, ha lasciato tutti senza parole. Elegante, sensuale e raffinata, la Tatangelo mostra la propria bellezza lasciando tutti senza parole. Tantissimi i complimenti ricevuti da parte dei fans, ma anche dai colleghi. Tra i tanti commenti, infatti, non è passato inosservato quello di Francesco Renga.

Anna Tatangelo e Francesco Renga: scambio di battute sui social

Francesco Renga approva le foto di Anna Tatangelo in costume. Il cantante, dopo aver lasciato il proprio like, ha commentato con un “Annaaaa”. La Tatangelo ha risposto con una serie di emoji divertenti. Già in altre occasioni, Renga si è divertito a commentare i post della Tatangelo con cui ha condiviso l’esperienza come giudice di All Together Now. Oltre a Francesco Renga, tuttavia, le foto in costume della Tatangelo sono state particolarmente apprezzate. Tantissimi i like famosi come quello di Raimondo Todaro, Monica Leofreddi, Paola Perego, Francesco Oppini, Sabrina Salerno, Diletta Leotta, Mara Venier e tanti altri. Anna, dunque, continua a conquistare tutti non solo con la musica, ma anche con la sua indiscutibile bellezza che, nella prossima stagione televisiva, potrebbe sfoggiare nuovamente in tv durante la domenica pomeriggio.

