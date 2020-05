Anna Tatangelo/ Foto, vietato parlare di Gigi D’Alessio almeno per adesso

Pubblicità

Anna Tatangelo non intende mancare di rispetto alla regola che lei stessa si è imposta: vietato parlare di Gigi D’Alessio. Durante la recente ospitata a Domenica In, i fan invece si sono incollati davanti al piccolo schermo proprio nella speranza che la cantante rivelasse qualcosa sulla fine della loro storia d’amore. Così non è stato, anzi. Anna ha preferito girare al largo dal discorso D’Alessio e parlare più che altro della sua carriera musicale e della quarantena. “Sono stata con mio figlio, insieme alla mia famiglia”, ha rivelato alla padrona di casa, “All’inizio ero spaventata come tutti, troppe cose erano poco chiare. Adesso sono più tranquille. Ho ascoltato tanta musica, mi sono dedicata moltissimo alla mia mamma. Stando sempre in giro ho vissuto

poco i miei cari, invece così me li sono goduti. Sono stata fortunata, lo ammetto”. Quindi la Tatangelo ha approfittato del lockdown per riscoprirsi, anche come mamma del piccolo Andrea, nato dalla sua relazione con Gigi. “Ho lavorato intensivamente alla mia musica”, ha aggiunto, “ai miei progetti. Sto dando vita al mio nuovo album e posso anticipare che presto arriverà il mio nuovo singolo. Spero di riuscire a venirlo a cantare in studio”.

Anna Tatangelo, sui social fan sempre molto attenti

Anna Tatangelo non può condividere foto in cui mostra parte delle sue nudità. Non sui social per lo meno, dove qualsiasi scatto che riguardi la sua pelle finisce subito nelle prime pagine dei giornali di gossip. Un’attenzione che di certo non guasta, ma che ancora una volta va contro quelli che sono i desideri dell’artista: mettere la musica al centro. Dopo la foto bomba con schiena nuda e muscoli in bella mostra, Anna ha cambiato strategia e ha preferito mostrarsi ben vestita. All’inizio con felpa e tuta, assonnata prima di iniziare a lavorare. Poi con un vestito rosa e motivi blu elettrico e nero, la giacca sulle spalle e un sorriso a 32 denti. Clicca qui per guardare la foto di Anna Tatangelo. Oggi, sabato 30 maggio 2020, Anna Tatangelo sarà una delle ospiti che vedremo a Gigi, questo sono io, in replica su Rai 1. L’edizione ci riporta indietro di diversi anni, a quando Anna e D’Alessio vivevano ancora la loro lunga e travagliata storia d’amore. Ancora adesso però si chiacchiera negli ambienti di cronaca rosa in merito ad un possibile riavvicinamento fra i due cantanti: sarà vero? Intanto gli ammiratori potranno gustarsi le performance dei due ex innamorati, grazie ai brani Sarai e Un nuovo bacio.

Foto, un sorriso a 32 denti

Visualizza questo post su Instagram 🐉⏳ Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 27 Mag 2020 alle ore 10:00 PDT





