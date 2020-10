Anna Tatangelo, Fra me e te (feat. Gemitaiz)/ Sexy e forte, ecco il suo nuovo volto

Addio compagna di Gigi d’Alessio e benvenuta Lady Tata. Adesso sì che Anna Tatangelo può fare onore al nome che i fan le hanno dato ormai qualche anno fa e che lei portava con orgoglio anche prima ma, soprattutto, lo farà da adesso in poi. Dopo il successo estivo di “Guapo” che l’ha vista star dell’estate al fianco di Geolier portando a casa oltre 20 milioni di streaming, Anna Tatangelo è pronta a tornare e proprio da ieri, 16 ottobre, ha lanciato il suo nuovo singolo “Fra me e te” feat. Gemitaiz, al fianco di quello che la stampa ha definito uno dei pesi massimi del rap italiano. Entrambe le nuove tracce della cantante vedono la presenza di uno dei dj e produttori tra i più apprezzati della scena, Mixer T, e della penna di Martina May.

Il percorso di Anna Tatangelo iniziato ormai due anni fa e ha segnato una svolta in quella che era la sua vita e non solo quella privata, che l’ha vista chiudere per sempre con il suo compagno e padre di suo figlio, ma anche in quella pubblica visto che l’incontro artistico con Achille Lauro l’ha portata ad abbandonare i panni di brava ragazza per cedere al suo lato “oscuro”, passionale e dark che sta dando ai suoi fan tante soddisfazioni. La spinta a sperimentare e confrontarsi con altri linguaggi e orizzonti trova forma nella sua tutina in lattice rossa e nelle briglie che tiene in mano soddisfatta e dominatrice. Ne sarà felice Gigi d’Alessio…



