Anna Tatangelo “Gigi D’Alessio? Anni zitta per rispetto”/ “Se parlassi fare danni”

Anna Tatangelo senza freni. La celebre cantante è stata ospite a Belve, il talk show di interviste al femminile condotto da Francesca Fagnani su Rai Due, ed è qui che è tornata a parlare anche del rapporto col suo ex compagno Gigi D’Alessio. Ben 15 anni trascorsi insieme non senza alti e bassi, difficoltà e separazioni. Una storia conclusasi ufficialmente un anno e mezzo fa, spesso oggetto di gossip e critiche per la grande differenza d’età tra i due. Anni in cui la Tatangelo è stata spesso ricordata come ‘la fidanzata di’, aspetto che l’ha fatta soffrire: “Se sono stata avvantaggiata personalmente? Soltanto l’essere affiancata da una persona che ha 20 anni più di me di esperienza artistica – ha dichiarato la cantante, per poi aggiungere – La parte che mi ha svantaggiata: la sua musica è stato un pretesto per attaccarmi. Mi dicevano: ‘Però sti pezzi sono troppo d’alessiani’”.

ANNA TATANGELO/ "Dopo la separazione da Gigi D’Alessio due anni difficili, oggi…"

Anna Tatangelo lancia la stoccata: “Gigi D’Alessio? Cose che non si possono dire, farei danni”

I 20 anni di differenza, il fatto che Gigi D’Alessio avesse un matrimonio alle spalle e dei figli ormai adulti, sono stati spesso oggetto di discussione nella storia tra il cantante e la Tatangelo. “Ricordo benissimo quel periodo – ha dichiarato Anna a Belve – si parlava esclusivamente della mia vita privata per infangare le persone.” Così l’attacco: “Per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli. Però, magari, se potessi tornare indietro, forse qualcosina la direi”. Tante sono oggi le cose che potrebbe cambiare: “Sono cose che non si possono dire, rischierei di fare piccoli danni. Però la cosa bella è che chi doveva sapere ha saputo…”, ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Anna Tatangelo/ "Penalizzata dalla mia vita privata, ho sempre dovuto..."Anna Tatangelo, esce ANNAZERO/ "Ho voluto dire basta a tutto! Vada come vada"

© RIPRODUZIONE RISERVATA