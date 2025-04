È durato quasi vent’anni l’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, che giovanissima vinse il Festival di Sanremo, attirando addosso a sé le attenzioni di artisti e del pubblico. Tra queste, quelle di Gigi che le propose di cantare una canzone insieme e proprio durante un tour in Australia, si innamorò di lei. O meglio, scoppiò l’amore, che portò l’artista partenopeo a lasciare la moglie Carmela Barbato, con la quale era sposato da vent’anni e aveva tre figli. Proprio di quel periodo insieme a Gigi D’Alessio ha parlato Anna Tatangelo, raccontandosi senza filtri a “One More Time”, il podcast di Luca Casadei.

“A 18 anni ho incontrato Gigi. Mi sono ritrovata in un amore stupendo, avevo trovato una sorta di rifugio” ha ricordato Anna Tatangelo, ricordando proprio quegli anni insieme al cantante di Napoli, che si è innamorato profondamente di lei (e viceversa). “Lui mi disse ‘ma tu sei la ragazzina che ha vinto Sanremo, ti va di fare una canzone insieme?’ e cantammo “Un nuovo bacio“. A settembre siamo andati in Australia e lì è scoppiato l’amore” ha ricordato la cantante di Sora, che con Gigi ha vissuto un amore importante che ha portato anche alla nascita di Andrea, il loro unico figlio insieme e per lei l’unico in assoluto.

Anna Tatangelo: “Con Gigi D’Alessio è andata un po’ scemando”

Tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non è stato tutto perfetto. Come raccontato proprio da lei, quel continuo dipendere da Gigi non le ha fatto bene e a un certo punto ha sentito il bisogno di riprendersi i suoi spazi e di cominciare un percorso da sola: per questo si è affidata alla psicoterapia. Proprio in seguito a questo percorso, la Tatangelo si è resa conto che aveva bisogno dei suoi spazi e della sua indipendenza. “Gigi era per me un rifugio paterno – ha raccontato – perché era padre e io ero una ragazzina a 18 anni. La cosa è andata un po’ scemando” ha rivelato Anna. Per questo la loro storia è terminata, anche se molto più avanti e dopo diverso tempo.