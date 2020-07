Anna Tatangelo/ “Gigi D’Alessio? E’ stata dura, ma è il padre di mio figlio”

Anna Tatangelo è tornata più bella che mai con un nuovo look e un nuovo singolo. Bionda e più bella che mai, Lady Tatangelo all’età di 33 anni ha deciso di rivoluzionare la sua vita dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio. Prima il cambio di colore di capelli e poi un singolo ultra moderno in cui rappa con un giovane rapper napoletano. “Ho 33 anni, l’età della consapevolezza” – ha raccontato la cantante dalle pagine del Corriere della Sera dove ha fatto un sunto della sua carriera fino ad oggi. “Ho avuto soddisfazioni e delusioni. Sono molto grata alla vita e ora voglio godermela di più e sorridere di più” – ha detto la cantante di Sora che ricordando il suo debutto a soli 15 anni al Festival di Sanremo dice – “a 18 anni ho realizzato ciò che solitamente si realizza a 30. Sono cresciuta tanto e tutti mi dicevano ‘sembri più grande’ ed io mi sentivo davvero grande”. E’ una Anna matura e consapevole quella che si racconta dalle pagine del Corriere della Sera in concomitanza con l’uscita del nuovo singolo “Guapo” in collaborazione con il rapper Geolier. Una collaborazione che ha raccontato così: “ora ascolto musica diversa. Verso Geolier nutro una grande stima artistica, ha un linguaggio che arriva diretto, amo il suo scrivere, è bravissimo a rappare”.

Anna Tatangelo su Gigi D’Alessio: “siamo rimasti in ottimi rapporti”

Una sorta di inversione di rotta quella di Anna Tatangelo che coincide anche con un cambio di look visto che da mora si è fatta bionda: “è il frutto di un percorso interiore. Ho cambiato vita, gusti musicali e i capelli sono il segno del cambiamento. Sono una persona nuova che ha attraversato una tempesta, poi ha trovato il sole”. Impossibile non parlare della fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio da cui si è separata dopo una ritrovata felicità: “è stata la chiusura di un rapporto importante, una forte scossa nella mia vita. Ora sono serena, ma c’è stato un periodo difficile che peraltro ha coinciso con il lockdown. Mesi che mi hanno consentito una lunga introspezione. E’ stata dura”. Durante il lockdown è stata con il figlio Andrea che considera “il più bel successo della mia vita”, anche se parlando proprio del rapporto con il padre, Gigi D’Alessio, ha sottolineato: “siamo rimasti in ottimi rapporti. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. E’ il padre di mio figlio, io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare”. Questo cambiamento artistico e di look non coincide però con un cambiamento come donna: “io resto me stessa, vocalmente sono sempre io, i miei valori sono sempre quelli”. Sul finale però Anna non nasconde che l’inizio della storia con Gigi sia stata difficile per via degli attacchi personali ricevuti “mi facevano davvero male”. Pensando al futuro al momento non c’è alcun desiderio di un nuovo amore: “sto bene così. Mio figlio è l’amore più grande della mia vita”.



