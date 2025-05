Anna Tatangelo e i retroscena sulla storia d’amore con Gigi D’Alessio

Sono ormai trascorsi anni dalla fine della storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio che, oggi, mantengono un rapporto civile e sereno per il bene del figlio Andrea. Dopo la fine della relazione, il cantautore napoletano ha ritrovato l’amore accanto a Denise Esposito con cui ha avuto i figli Francesco e Denise mentre Anna, dopo le storie con Livio Cori e Mattia Narducci, è attualmente fidanzata con Giacomo Buttaroni, allenatore di calcio della Roma City FC. Della storia, ormai finita, con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo è tornata a parlarne ai microfoni di Luca Casadei nel podcast One More Time svelando i motivi per cui si innamorò dell’artista.

“Perché mi sono innamorata di lui? Non lo so, perché mi faceva sorridere, mi faceva sorridere e ridere. Quindi ero molto leggera con lui, ho trovato una leggerezza unica. E poi lui è sempre stato molto premuroso, tanto. Con lui c’era il «non ti preoccupare», mi sentivo protetta. Poi però era come se non mi sentissi sempre all’altezza”, ha raccontato la cantante.

Anna Tatangelo: i dettagli mai raccontati della storia con Gigi D’Alessio

Quando la storia d’amore con Gigi D’Alessio cominciò, Anna Tatangelo era giovanissima. A distanza di anni, la cantante ha svelato di aver sofferto tanto in quel periodo soprattutto per come veniva descritta. “La situazione esterna comunque a me pesava, perché io per anni sono passata male… lui che non prendeva posizione. Perché ogni settimana uscivano interviste, l’ex moglie, eccetera, eccetera. Cosa che poi, so che negli ultimi anni lei ha detto «sì, ok, il mio matrimonio era finito prima». Quindi, fortunatamente la verità viene a galla prima o poi. Io capisco anche che in certe situazioni c’era il dolore di tutti, ma io a differenza di altri dovevo indossare una maschera. Perché se le cose mi facevano male, non potevo farlo vedere, perché se no poi uscivo come ragazzina“, ha detto la Tatangelo a Luca Casadei.

Anna Tatangelo ha così ribadito che quando è iniziata la relazione, il matrimonio di Gigi D’Alessio era già finito. Per tanto tempo, però, ci sono stati pettegolezzi a cui lei non ha mai risposto “per una questione di rispetto nei confronti dei suoi figli. Il tempo mi ha dato ragione perché siamo stati 15 anni insieme, dopo qualche anno è nato mio figlio che è l’amore della mia vita, però è stato faticoso”, ha concluso.