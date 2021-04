Anna Tatangelo: “Gigi D’alessio? Non c’entrano terzi. Litigavamo sempre spesso”

Anna Tatangelo tra gli ospiti della nuova puntata di Top Dieci, il varietà condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. La cantante è pronto a lanciare il nuovissimo singolo dal titolo “Serenata” in uscita da venerdì 30 aprile. Ad annunciare il brano inedito è stata proprio la Tatangelo tramite i social: si tratta di un brano prodotto da Boi Dee e arriva dopo il grandissimo successo di Guapo. Stando alle anticipazioni la canzone parla una donna libera e indipendente ed è dedicata a tutte le ragazze con grande personalità. Una personalità a volte anche un pò arrogante, ma che rappresenta a pieno il nuovo percorso artistico e musicale dell’interprete di “Ragazza di periferia” che da due anni a questa parte ha deciso di scrollarsi di dosso l’immagine di “ragazza acqua e sapone” lanciandosi in un percorso musicale del tutto inedito. Fondamentale è stato l’incontro con Achille Lauro con cui ha riproposto una versione del tutto diversa del suo più grande successo “Ragazza di periferia” in duetto proprio con il trapper.

Ospite di Domenica In, Anna Tatangelo ha riassunto così questo nuovo percorso artistico e personale che l’hanno portata la scorsa estate a cambiare anche colore di capelli: “in realtà è uscita fuori la vera Anna, quella che vedi oggi. Sorride di più, si diverte e ha più o meno trovato un equilibrio su tante cose”. Quando si parla di Anna Tatangelo impossibile non menzionare l’ex compagno Gigi d’Alessio con cui ha vissuto una lunghissima e tormentata storia d’amore. Un amore importante da cui è nato anche il figlio Andrea. La coppia però ha dovuto affrontare diversi momenti di difficoltà: la prima crisi nel 2017 e poi la decisione nel 2020 di lasciarsi per sempre. “Non c’entrano terzi. Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci neanche la buonanotte” ha confessato la Tatangelo in una vecchia intervista rilasciata a Vanity Fair.

