Non aveva ancora raggiunto la maggiore età quando sul palco del Festival di Sanremo mise in evidenza tutta la bellezza del suo talento; una voce che alimentava un bagliore evidente, una breccia che nella musica italiana forse mancava da tempo. Anna Tatangelo si impose così, dalla porta principale della discografia italiana. Sono passati anni da quel fragoroso successo e nel frattempo ha contaminato il suo estro, ampliato i suoi interessi e perseverato nel seguire la sua passione principale: la musica. Come spesso accade, la luce dei riflettori implica ingerenze che non riguardano unicamente la professione: la sua vita privata è balzata al novero della cronaca più volte e soprattutto ai tempi della sua relazione con Gigi D’Alessio. Proprio di quel periodo la cantante ha parlato in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, passando in rassegna anche il dopo quel clamore mediatico.

“Ho imparato a non dare troppo conto agli altri; così si vive meglio”, questo l’insegnamento che ha dedotto Anna Tatangelo dopo tanti anni di carriera e dopo aver vissuto sia il positivo che il negativo del cono di luce che impatta con chi vive da protagonista palcoscenici importante. La cantante arriva ad un tema delicato, l’etichetta di ‘sfasciafamiglie’ che le fu affibbiata in giovane età per la relazione con Gigi D’Alessio. “Più volte mi aveva detto che il suo matrimonio era già finito” – ha spiegato Anna Tatangelo a Nuovo, come riporta Leggo – “I giornali hanno però dato importanza al fatto che fosse ancora sposato sulla carta… Il tempo mi ha dato ragione; siamo stati insieme per 15 anni e abbiamo avuto un figlio meraviglioso”.

Non è stato facile per Anna Tatangelo gestire il tutto con spalle larghe, anche per l’età non era quella in cui tendenzialmente si è pronti a gestire tali angherie mediatiche. “Non potevo far vedere che soffrivo”. Ripensandoci però, la cantante sembra avere qualche recriminazione per come ha invece gestito il tutto, almeno dal punto di vista mediatico, Gigi D’Alessio: “Mi proteggeva nel privato, ma all’esterno non prendeva una posizione; non difendeva il nostro amore” – ha raccontato a Nuovo – “Volevo fare musica ma venivo attaccata perchè stavo con lui, perchè era più grande e sposato…”.

Oggi Anna Tatangelo è ben oltre tutto questo pur avendo fatto tesoro di ogni minima esperienza, delle gioie e dei dolori che spesso riguardano storie di vita ostiche. “Non rimpiango niente del mio passato”. La cantante – come riporta Leggo – ha anche sottolineato come cambierebbero le sue scelte riavvolgendo il nastro: “Una storia come quella con Gigi D’Alessio non la vivrei, o la gestirei in modo diverso”.