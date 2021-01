Anna Tatangelo, nuovo fidanzato?/ Lei chiarisce “Gigi D’Alessio rimane sempre il padre di mio figlio….”

Dopo le voci che la volevano a Sanremo – apparentemente smentite da un articolo del Corriere che spoilerava i nomi delle dieci co-conduttrici del Festival – Anna Tatangelo è al centro di un nuovo ‘mistero’ riguardante sempre la sua vita artistica. Sarà il suo, il volto dietro alla maschera della Farfalla a Il Cantante Mascherato? Il web sembra non avere dubbi: la Farfalla è decisamente Anna Tatangelo, oppure – al limite – Elettra Lamborghini, peraltro un’altra delle possibili vallette che potrebbero affiancare Amadeus nel corso della prossima edizione del Festival. “L’idea di indossare questa maschera mi ha intrigato fin da subito”, ha esordito la Farfalla durante la prima puntata del programma, andata in onda proprio ieri in prima serata su Rai. Per poi precisare: “Sono una muchacha muy caliente”.

Un’ulteriore indizio sulla sua identità, visto che una canzone della Tatangelo s’intitola proprio Muchacha? Contestualmente, la maschera ha rivelato qualcosa circa i suoi repentini cambi look, e ricordiamo che Anna si è di recente tinta i capelli. Per ora, comunque, è ancora presto per le conferme. Attendiamo solo di vederla (o ‘ri-vederla’) questa sera ad Affari tuoi (viva gli sposi!), dove sarà ospite in veste di pacchista.

Anna Tatangelo: “Gigi D’Alessio rimane sempre il padre di mio figlio”

Intanto, Anna Tatangelo fa parlare di sé anche per via della sua movimentata vita sentimentale, che l’ha vista dapprima insieme a Gigi D’Alessio, da cui ha avuto un figlio, Andrea, che oggi ha quasi undici anni, e poi – tuttora – legata a un facoltoso uomo napoletano non meglio identificato. Nei mesi passati, si era parlato di una presunta relazione della cantante con uno dei componenti della sua band, notizia in seguito smentita dalla diretta interessata. Comunque sia, per il bene del piccolo, lei e D’Alessio sono rimasti in “ottimi rapporti”: “Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto”.

Chi è il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo?

Lo scoop circa la relazione tra Anna Tatangelo e questo fantomatico napoletano è stato lanciato sul profilo Instagram di Investigatore Social, il quale ha specificato: “Si dice ci sia qualcosa con un facoltoso uomo a Napoli. Ma super riservato. Se saprò di più ne parlerò”. In questo periodo, si vede che la cantante di Sora sta cercando di tenere sapientemente celata la sfera più privata della sua vita, non esponendosi troppo ai riflettori delle cronache rosa. Questo rumor, tuttavia, è riuscito comunque a venir fuori.



