Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato?/ “Fake news sui miei musicisti”

Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato? Dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio e il ritorno alla musica con “Guapo”, la cantante di Sora sta ricominciando passo dopo passo una nuova vita. I primi segnali sono arrivati proprio dal cambio look che l’hanno spinta a farsi bionda fino al nuovo singolo “Guapo” in cui ha deciso di darsi al rap con il featuring con Geolier. Un cambiamento importante che ha catalizzato, manco a dirlo, l’attenzione della stampa che in questi giorni ha parlato anche di un possibile nuove amore nella vita della “ragazza di periferia”. Stando ad alcune voci di corridoio da diversi giorni si parla di un possibile flirt tra la Tatangelo e uno dei suoi musicisti. A rivelare la notizia è stato il settimanale “Diva e donna”, ma la smentita è arrivata dalla diretta interessata. La Tatangelo, infatti, proprio tramite i suoi profili social ha voluto non solo smentire la notizia, ma anche precisare di essere ancora single. La cantante ha poi chiarito che tra lei e l’ipotetico fidanzato musicista c’è solo un rapporto di stima e amicizia che va avanti da anni, un rapporto fraterno che non c’entra minimamente con il gossip scatenato in questi giorni. Nessun nuovo amore quindi nella vita della bella Anna Tatangelo.

Anna Tatangelo dopo Gigi D’Alessio torna alla musica con “Guapo”

“Ancora fake news sui miei musicisti. Senza parole!” con queste parole Anna Tatangelo ha smentito categoricamente la laison spifferata dalla stampa di gossip con il suo musicista. La “ragazza di periferia” della musica italiana è felicemente single dopo la fine della lunghissima storia d’amore con Gigi D’Alessio che proprio in questi giorni ha annunciato la gioia di diventare nonno per la seconda volta visto che il primogenito Claudio e la compagna Giusy sono in attesa di un bambino. Intanto proprio la Tatangelo dalle pagine del Corriere della Sera si è sbottonata sulla fine dell’amore con D’Alessio dichiarando: “è stata la chiusura di un rapporto importante, una forte scossa nella mia vita. Oggi siamo in ottimi rapporti. Rimarrà sempre un pilastro importante della mia vita, è il padre di mio figlio. Ecco che io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me, giusto che sia così”. Nonostante tutto però Anna e Gigi oggi sono rimasti in ottimi rapporti come ha raccontato la cantante: “siamo rimasti in ottimi rapporti. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre“, racconta, “È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare”.



