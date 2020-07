Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato?/ Passione con un musicista dopo anni…

Anna Tatangelo, dopo aver dato una svolta alla propria immagine cambiando radicalmente look ed essere tornata sulla scena musicale con “Guapo” brano destinato a far ballare per tutta l’estate, la cantante di Sora sarebbe pronta a dare una svolta anche alla propria vita sentimentale. Dopo 14 anni vissuti accanto a Gigi D’Alessio che resterà per sempre un pilastro della sua vita avendole regalato anche la cosa più bella della sua vita, il figlio Andrea, la Tatangelo sarebbe pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua vita privata. L’artista, al momento, è ufficialmente single. Tuttavia, secondo il settimanale Diva e Donna, nella sua vita, potrebbero presto esserci novità importanti. Anna, infatti, stando a quello che scrive il noto settimanale, si sarebbe avvicinata ad uno dei suoi musicisti.

ANNA TATANGELO, RUMORS SUL RAPPORTO CON UN MUSICISTA

Anna Tatangelo sta vivendo un periodo intenso professionalmente parlando. Nella sua vita privata, invece, si sta dedicando totalmente al figlio Andrea che è il suo unico e grande amore. Il settimanale Diva e Donna, però, lancia l’indiscrezione secondo cui tra la cantante ed uno dei suoi musicisti con cui collabora da anni, sarebbe nata la passione. Sarà vero? Si tratta di rumors non confermati. Sui social, la Tatangelo pubblica spesso foto e video che la riguardano senza fornire indizi sulla sua vita privata. Al momento, l’unico uomo della sua vita è il figlio Andrea che le riempie la vita e le dona tutto l’amore di cui ha bisogno. Andrea, dunque, resterà l’unico uomo della vita della Tatangelo ancora a lungo o presto, come scrive Diva e Donna, il cuore della cantante tornerà a battere per qualcuno?



