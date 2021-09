Anna Tatangelo: “Ho sofferto per non aver sposato Gigi D’Alessio”/ “Oggi non sogno..”

Anna Tatangelo, da anni sulla cresta dell’onda come cantante, è pronta a tuffarsi in una nuova ed emozionante esperienza. Dopo essere diventata protagonista del piccolo schermo come giudice di All Together Now, la Tatangelo sta per debuttare come conduttrice di Scene da un matrimonio, il programma Mediaset che torna in onda la domenica pomeriggio con un’edizione tutta nuova affidata proprio ad Anna che occuperà lo spazio che, fino allo scorso anno, era occupato da Barbara D’Urso. «Nessuno prende il posto di nessuno. Il programma è totalmente nuovo e diverso. Barbara D’Urso è una grande professionista in onda da anni. Io sono una principiante», spiega al Corriere della sera.

Una nuova scommessa per Anna Tatangelo che, al Corriere, racconta di essere entrata nel mondo della televisione e di aver fatto un passo indietro raccontando le storie degli sposi che saranno i veri protagonisti del programma. Un nuovo capitolo della vita della Tatangelo che, dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio, ha scelto di mostrare al pubblico un lato inedito di sè.

Anna Tatangelo, 34 anni e con un figlio di 11, è una giovane donna che, in passato, ha sognato il matrimonio. La lunga storia con Gigi D’Alessio, però, non è stata coronata dai giori d’arancio e, al Corriere, la cantante ammette di aver sofferto per non aver sposato l’ex compagno. «Sì ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio. Poi capisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco. Ora non lo sogno più, ma non lo escludo, è un sacramento in cui credo», spiega.

Superata la separazione, la Tatangelo è nuovamente serena e, attualmente, ha riaperto il suo cuore all’amore accanto a Livio Cori, Per il futuro, così, Anna non chiude le porte al matrimonio. «Al di là delle storie vissute, la vita va avanti, ho 34 anni e posso tranquillamente pensare al matrimonio per il futuro. È stata dura la separazione, ma mi posso rinnamorare e perché no, convolare a nozze», conclude.



