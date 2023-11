Anna Tatangelo, il figlio Andrea si fidanza/ “Li ho accompagnati alla festa di Halloween al luna park”

Anna Tatangelo racconta il primo incontro del figlio con la fidanzata

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno avuto un figlio durante la loro lunga relazione, Andrea. Ora separati, i due genitori continuano a ricoprire il piccolo di attenzioni. Nel corso di un’intervista, la cantante ha rivelato un aneddoto molto divertente e dolce inerente proprio a suo figlio.

Se prima Tatangelo passeggiava con Andrea per andare a prendere il gelato, ora lo fa con la fidanzatina di lui: “Una volta uscivo per andare a prendere un gelato con mio figlio, mentre adesso esco… per fare cosa Andrea?”, chiede mamma al figlio che risponde visibilmente imbarazzato: “A prendere il gelato con la mia fidanzata“. Avendo entrambi 13 anni, però, la cantante ha accompagnato Andrea e la fidanzata anche alla festa di Halloween a Cinecittà World.

Tatangelo, nel corso di un’intervista a Verissimo, ha parlato della morte della madre che ha combattuto contro un tumore al seno: “Io tante cose della malattia a mia mamma non gliele dicevo perché volevo proteggerla. Lei forse silenziosamente sapeva tutto, perché la malattia andava avanti. La sua forza la sento, so che è vicino a me sempre”.

E ancora: “Il genitore è sempre quello che ha una risposta a tutto, invece in quel caso ero io a darle una mano, a tirare fuori una forza che non pensavo neanche di avere. Sono stata io la prima che ha saputo questa cosa. Paradossalmente mi sono sempre avvicinata alla lotta per la prevenzione per il cancro al seno e questa cosa invece maturava negli anni con mia mamma. Sono felice di essere testimonial del San Raffaele. Se mia madre avesse fatto prevenzione sarebbe ancora con me“.

