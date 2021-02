Anna Tatangelo incanta: vestito trasparente e cambio look/ Il web: “Sei top”

Anna Tatangelo incanta i fans e lascia tutti senza fiatto sfoggiando il suo nuovo look. Con una foto in bianco e nero, Anna Tatangelo si è mostrata nuovamente con i capelli scuri indossando un vestito formato da un top e da una gonna trasparente. Un outfit che ha mandato in delirio i fans che hanno apprezzato non solo la sua straordinaria bellezza, ma anche la decisione di tornare mora. Negli ultimi mesi, complice anche la sua svolta musicale, la Tatangelo aveva sfoggiato un biando platino che ha mantenuto anche durante la sua esperienza come giudice dell’ultima edizione di All Together Now. Con il 2021, tuttavia, almeno nei colori, l’artista ha deciso di tornare alle origini sfoggiando nuovamente una chioma scura. Bellissima e assolutamente perfetta, la cantante ha portato a casa like e tantissimi complimenti.

ANNA TATANGELO STUPISCE TUTTI: WEB IN DELIRIO PER IL NUOVO LOOK

Dopo aver pubblicato la foto sui social, Anna Tatangelo in versione mora si è presentata anche sul palco della finale de Il cantante mascherato per duettare con il lupo. Con i capelli scuri, un pantalone, un top e una giacca, la cantante ha stupito anche i telespettatori di Raiuno che hanno apprezzato la sua esibizione canora oltre che la sua bellezza. Sempre più bella, elegante e raffinata, la cantante continua a stupire il suo pubblico che, in attesa di poterla rivedere dal vivo, la ammira sui social. “La regina è tornata”, scrive un fan. “Scura tutta la vita”, aggiunge un altro. E ancora: “Finalmente sei tornata mora. Sei bellissima”, “Vinci a mani basse”, “Spettacolare”, “Ancora più bella mora”, “Sei pazzesca”. La Tatangelo in versione mora, dunque, piace davvero a tutti.





