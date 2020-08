Anna Tatangelo, incidente mamma Palmira/ In ospedale dopo caduta: frattura mandibola

Momenti di apprensione per Anna Tatangelo dopo la caduta della madre Palmira. La donna ora è ricoverata in ospedale in seguito ad un brutto incidente domestico per il quale ha riportato una frattura scomposta della mandibola. La notizia è stata lanciata dall’Ansa, secondo cui la madre della cantante sarebbe caduta nella villetta di famiglia alla periferia di Sora, in provincia di Frosinone. Subito sono scattati i corsi: sono intervenuti i medici dell’Ares 118, che poi hanno predisposto il trasferimento nella capitale. La mamma di Anna Tatangelo sarebbe stata ricoverata infatti in una struttura a Roma specializzata in interventi maxillo facciali. Dopo la comprensibile paura è arrivato il sospiro di sollievo: le condizioni di salute della signora Palmira Tatangelo sono buone e non destano preoccupazioni. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’incidente è avvenuto nella giornata di domenica.

ANNA TATANGELO, INCIDENTE MAMMA PALMIRA: COSA È SUCCESSO

Sui social Anna Tatangelo non ha voluto ancora commentare la vicenda. L’ultimo post risale a Ferragosto, quando ha voluto fare gli auguri ai suoi fan con una delle sue foto mozzafiato. Dopo la fine della relazione con Gigi D’Alessio, le preoccupazioni però non mancano per la cantante. Nella serata di domenica è corsa al pronto soccorso dell’ospedale di Sora per l’incidente domestico che ha coinvolto la mamma. Il nosocomio di San Marciano però, come spiegato da Il Messaggero, non poteva prendersi cura delle ferite riportate dalla donna, il cui trauma facciale richiedeva cure specifiche. Per questo è scattato il trasferimento a Roma. Anna, come la sorella e i fratelli, è molto legata alla madre, per questo dopo esserle stata vicina negli ultimi mesi, soprattutto durante il lockdown, le sta vicino anche dopo questo incidente. Dopo aver trascorso le vacanze in Sardegna alcuni giorni fa, ora è al fianco di mamma Palmira.



