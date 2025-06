Anna Tatangelo incinta, l'indiscrezione: "Fiocco rosa, sta aspettando una femmina"

Anna Tatangelo è in dolce attesa, la giovane cantante ed ex moglie di Gigi D’Alessio ha annunciato pochi giorni fa di essere incinta, e da allora è esplosa la curiosità dei fan. E nelle ultime ore ci sarebbe stata qualche importante novità a riguardo, con delle indiscrezioni trapelate riguardo alla figlia della nota artista. Secondo quanto fatto trapelare da Deianira Marzano, che avrebbe raccolto la testimonianza diretta della sorella di Anna Tatangelo, la donna avrebbe confessato che la piccola sarà una figlia. Un fiocco rosa dunque appeso alla porta di Anna Tatangelo: “Anna aspetta una femmina, fonte certa, anzi certissima” si legge a riguardo.

Anna Tatangelo è incinta di Giuseppe Buttarono, 31enne che però non appartiene al mondo dello spettacolo. Ma l’amore con Anna Tatangelo sembra di quelli importanti, come testimonia la loro relazione ormai esplosa.

Anna Tatangelo incinta, l’amore nato in autunno

La nuova frequentazione di Anna Tatangelo avrebbe preso il via qualche mese fa, un amore che molto rapidamente ha scalato varie tappe, fino ad arrivare al momento dell’annuncio della gravidanza. La cantante campana ed ex moglie di Gigi D’Alessio ha annunciato soltanto pochi giorni fa di essere in dolce attesa, un momento sicuramente molto speciale della sua vita.

Per Anna Tatangelo sarà la seconda volta da mamma, visto che l’artista ha già messo al mondo il figlio Andrea, insieme a Gigi D’Alessio. E in passato non aveva chiuso la porta alla possibilità di allargare la famiglia e diventare ancora una volta madre negli anni. Missione riuscita.