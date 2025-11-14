Anna Tatangelo incinta e nessuna crisi con Buttaroni: "Non vuole commettere gli errori del passato nel gossip"

Anna Tatangelo si allontana a piccoli passi dal mondo del gossip? La cantante ed ex compagna di vita di Gigi D’Alessio sta vivendo una storia con Giacomo Buttaroni e dalla loro relazione nascerà Beatrice, la piccola di famiglia. Un avvicinamento però che Anna Tatangelo sta decidendo di vivere in maniera diversa dalle storie del passato e dalla gravidanza del passato con Gigi D’Alessio, questa volta l’artista ha deciso di vivere con maggior privacy questa nuova fase della sua vita.

Fabrizio Moro: il nuovo album e l'abuso di alcol e sostanze/"Ho sfiorato tante volte la morte, odio la droga"

La questione ha scatenato anche qualche allarme, visto che Anna Tatangelo è sempre stata una presenza molto attiva sui social e per questo c’è chi è andato in allarme, pensando addirittura a una fine di relazione, questione che non si è in realtà rivelata reale, anzi. La storia tra Tatangelo e Giacomo Buttaroni prosegue a gonfie vele senza problemi e intoppi, così come prosegue l’avvicinamento al lieto evento che presto vedrà la nascita di Beatrice.

Uomini e donne, Cristina Ferrara e Raul Dumitras sono fidanzati?/ Ecco la verità sul gossip

Anna Tatangelo e la battaglia con i pregiudizi

Ancora prima dell’avvento dei social, Anna Tatangelo ha fatto i conti con tante battaglie, una di queste con i pregiudizi, ad esempio tornando indietro alla relazione vissuta dalla cantante con

“Diciamo che ne ho parlato in un momento in cui era difficile parlarne, in cui venivo giudicata a prescindere. Ho subito il maschilismo e tutto quello che si porta dietro. Per esempio ho sempre giocato con la mia immagine eppure alcun videoclip sono stati censurati per un bikini” ha detto la cantante in una vecchia intervista concessa a Today. Dietro la scelta di staccarsi un po’ dai social, la Tatangelo ha ammesso di non voler ritrovarsi in situazioni simili a quelle dei gossip con D’Alessio.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 14-20 novembre 2025/ Ariete forte, Toro in apnea