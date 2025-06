Anna Tatangelo mamma bis: come ha reagito la famiglia? Le parole del fratello su Giacomo fanno impazzire i fan.

Anna Tatangelo aspetta un figlio dal fidanzato Giacomo Buttaroni. I due non stanno insieme da molto tempo ma il loro amore ha già dato i suoi frutti. La gravidanza della cantante ha scatenato un grande scalpore, soprattutto per via del fatto che la loro relazione è stata ufficializzata da pochissimi mesi, dopo la prima paparazzata del 24 ottobre. La domanda che molti si fanno è come ha reagito la famiglia all’arrivo del nuovo bambino. Andiamo a vedere quali sono i primi pareri.

Dopo Andrea D’Alessio, nato dal matrimonio con Gigi D’Alessio, la cantante è di nuovo incinta del suo secondogenito con Giacomo Buttironi. I pareri? Li ha raccontati a Di Più Tv il fratello Giuseppe, il quale ha confermato il parere positivo nei confronti della nuova “famiglia”, che pare aver preso con incredibile entusiasmo la buona novella. In particolare, il fratello e la famiglia sono molto contenti che Giacomo non faccia parte del mondo dello spettacolo, in modo tale che non influenzi Anna Tatangelo.

Anna Tatangelo, le parole del fratello Giuseppe: “Ragazzo bravissimo“

Quello che sta rendendo felice la famiglia di Anna Tatangelo è il fatto che il fidanzato Giacomo non sia famoso. Forse, reduce dalla relazione da Gigi D’Alessio, ha bisogno di vivere una relazione più privata e più tranquilla rispetto al solito. Prima, infatti, la loro vita era sempre di fronte alle telecamere. “Anna e Giacomo stanno insieme da pochi mesi. Lui è un ragazzo bravissimo, solare, spontaneo, educato. E per fortuna non fa parte del mondo dello spettacolo, così non si confondono le cose”, ha detto Giuseppe, il fratello di Anna Tatangelo, dicendo che è un uomo solare, bravissimo, educato e spontaneo. Al momento, ancora non si sa se il bimbo sia maschio o femmina, ma molto presto la cantante farà una festa grande per il baby shower.