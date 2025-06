Anna Tatangelo aspetta una figlia, ma l’amore con Giacomo è già finito: "Sarà madre single". Il retroscena bomba di Deianira Marzano.

Dopo la bella notizia di Anna Tatangelo incinta, spunta il retroscena che nessuno si aspettava: probabilmente, la storia con Giacomo Buttaroni è già finita. A rivelare il retroscena è stata Deianira Marzano a Radio Radio dove è stata ospite di Non succederà più. Durante la puntata si è parlato molto della gravidanza di Giulia De Lellis ma anche di Anna Tatangelo, che da poco ha annunciato di aspettare una bambina.

Zucchero choc: “Jeff Bezos è venuto a rompere i cogl**ni in Italia"/ "Ma non si era già sposato?"

A questo punto l’esperta di gossip ha commentato così: “Allora, a me hanno detto che la loro relazione non va ma che lei è comunque contenta di questa gravidanza“, per poi aggiungere di essere piuttosto sicura che la relazione tra i due non durerà a lungo. A insospettire Deianira Marzano è un post di Anna Tatangelo che dice che la libertà di una donna prevede anche di avere un figlio da sola, un segnale, forse, che questa gravidanza se la sta vivendo lontano dal fidanzato. “Probabilmente c’è scappata questa gravidanza ma le cose non è che siano proprio idilliache tra loro due“, continua Deianira.

Raz Degan e Paola Barale concorrenti del Grande Fratello?/ Retroscena bomba: "Contattati dalla produzione"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni si sono già lasciati?

Deianira Marzano è convinta che l’ultimo post di Anna Tatangelo dia l’dea di una donna single che non tiene conto della presenza del compagno in questo percorso delicato. Oltretutto, ha anche detto che secondo lei la cantante e Giacomo Buttaroni si sono già lasciati prima che nasca la bimba, ma che nonostante ciò lei sarà felicissima di avere una figlia femmina dopo la nascita del primogenito maschio. Insomma, dichiarazioni forti che però sono ancora tutte da verificare, dato che Anna Tatangelo non ha ancora confidato nulla ai fan rispetto a un eventuale rottura di coppia. Intanto i fan non aspettano altro che una dichiarazione dell’artista sulle voci che circolano in rete.

"Viola come il mare 3" si farà: la conferma di Francesca Chillemi/ "La produzione mi ha detto di sì"