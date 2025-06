Anna Tatangelo incinta, perché è finita con Gigi D'Alessio e chi è il suo nuovo fidanzato Giacomo Buttaroni ed i motivi della loro relazione 'segreta"

Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo perché si sono lasciati? Il cantante rompe il silenzio

La storia d’amore tra Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo è finita tre anni fa, entrambi adesso hanno voltato pagina e si sono rifatti una vita ma la separazione dei due artisti continua ad essere al centro del gossip. Gigi ed Anna sono stati insieme per più di quindici anni, quando si sono conosciuti lei era ancora minorenne mentre lui si era appena separato da Carmela Barbato, la moglie con la quale ha avuto tre figli. Per anni D’Alessio e Tatangelo sono finiti al centro del gossip, lui accusato di essere un ‘traditore’ e lei un ‘sfasciafamiglie’.

E invece la loro storia d’amore nonostante i vent’anni di differenza, le continue allusioni e pregiudizi della stampa ed i vari attacchi è proseguita per 15 anni coronata dall’arrivo di un figlio, Andrea. Ed in molti continuano a chiedersi perché Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo si sono lasciati. I due hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sui motivi ma in una passata intervista il cantautore partenopeo ha confessato: “Abbiamo un figlio in comune…Le storie cominciano e finiscono, oggi sono felice e lo auguro anche a lei, è così che va la vita e non provo amarezza.”

Anna Tatangelo incinta, chi è il nuovo fidanzato Giacomo Buttaroni: silenzio rotto

Archiviata la storia con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo ha voltato pagina con un misterioso ragazzo che ha sempre tenuto lontano dai riflettori. La cantante di Sora ha mantenuto la sua relazione privata fino ai giorni scorsi quando ha annunciato di essere in dolce attesa. E dunque chi è il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo? Si chiama Giacomo Buttaroni su di lui però le informazioni sono pochissime, si sa solo che è un ex calciatore, ha 31 anni ed è di Roma. Attualmente è un allenatore ed è abilitato con la licenza Off Season Roma Eur. Il giovane ha ripostato la foto di Anna Tatangelo incinta sui suoi social con un eloquente e semplicissimo cuore bianco. Era stata proprio l’artista ad annunciare il lieto evento con un tenero mesaggio sui social in cui parlava di nuovo inizio.