Anna Tatangelo, dopo aver annunciato a gran sorpresa di essere incinta, ha preso una decisione per le 2 date autunnali del tour.

Può capitare che un artista debba rivedere i propri piani, i propri impegni professionali; gli imprevisti possono essere piuttosto vari, ma quello toccato ad Anna Tatangelo non poteva essere più lieto di così. La cantante ha annunciato a sorpresa – e riuscendo a sfuggire agli occhi indiscreti del gossip – di essere incinta; una gravidanza che certamente starà riempiendo di gioia il suo cuore ma che, almeno per un breve periodo, implicherà una modifica ai suoi prossimi impegni nel mondo della musica.

“Abbiamo deciso di ricollocare le due date autunnali alla prossima primavera”, scrive così sui social Anna Tatangelo annunciando dunque al suo pubblico di vedersi costretta a rimandare 2 date del tour estivo che si sarebbe dovuto allungare anche in autunno, per l’appunto, con altri due appuntamenti. La cantante è incinta e, si presume, in quel periodo entrerà nelle fasi cruciali della gravidanza; motivo più che valido per rimandare la parte conclusiva del tour per concentrarsi sullo splendido viaggio verso la maternità.

Anna Tatangelo annuncia il rinvio di 2 date del tour per la gravidanza: il toccante annuncio sui social

Prima la gravidanza, poi tanta voglia di ricominciare; Anna Tatangelo non dimentica i suoi fan e quando darà alla luce il piccolo o la piccola che porta in grembo troverà presto il modo di riprendere le redini della sua storia musicale. Il focus, come anticipato, è sulle 2 date del tour rimandate alla primavera 2026. “E’ un modo per offrirvi lo stesso show sto costruendo e immaginando da mesi”, ha spiegato la cantante sottolineando come il suo gesto sia anche un modo per non togliere nulla alle aspettative dei fan. La conclusione, poi, è una splendida promessa: “Alcuni viaggi hanno piccole deviazioni… Ma non per questo non hanno più la loro destinazione”.