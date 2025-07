Anna Tatangelo si concede una vacanza di relax in Sardegna insieme al figlio e il prezzo del resort è davvero da urlo.

Anna Tatangelo è incinta del secondo figlio e, dopo l’annuncio, mostra sempre più spesso il suo pancino che continua a crescere. Dopo il tour durante il quale ha girato l’Italia, Anna Tatangelo si sta così godendo le vacanze ma anche la sua seconda gravidanza. Accanto a lei c’è sempre il figlio Andrea che, tra qualche giorno, farà da fratello maggiore al fratellino o alla sorellina che nascerà e che è il frutto dell’amore tra la cantante e il compagno Giacomo Buttaroni.

Ad aver annunciato l’inizio della vacanza è stata la stessa Anna che, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato alcuni contenuti mentre si gode il sole e il mare. Mentre del compagno Giacomo, almeno nei contenuti social, non c’è traccia, c’è invece Andrea che, a 15 anni, è una presenza fissa accanto alla madre. A colpire tutti, però, è stata soprattutto la bellezza del resort in cui la cantante sta trascorrendo le vacanze.

Dove si trova e quanto costa il resort in cui alloggia Anna Tatangelo

Anna Tatangelo ha scelto la Sardegna per trascorrere le vacanze. In particolare, la cantante si trova al Conrad Chia Laguna Resort, una struttura di lusso che si affaccia sulla baia di Chia. Il resort, in particolare, si trova a Domus de Maria, nel sud della Sardegna, non lontano da Is Morus, dove fino allo scorso anno veniva registrato Temptation Island.

Trascorrere una notte nel resort sardo può costare fino a 1500 euro per una suite presidenziale. Il prezzo scende fino a 790 euro a notte per camere standard. All’interno del resort, a disposizione degli ospiti, ci sono una piscina a sfioro vista mare, aree relax e Spa. Prezzi importanti e sicuramente non alla portata di tutti.

